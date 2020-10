Ouverture de 2 nouveaux parcs Blooweels en région parisienne









Spécialisés dans la location de véhicules premium et électriques, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de 2 nouveaux parcs sur la région parisienne.



Ils se situent à Evry et Marne-la-Vallée. Vous pouvez déjà y réserver une magnifique Tesla Model 3 Long Range.



Et pour remercier nos clients de leur fidélité, nous proposons une remise de 20% sur l’ensemble de notre flotte avec le code BLOO20 (valable sur le tarif hors options pour toute location de 2 jours et + jusqu’au 30 novembre 2020).



Nous sommes certains que vous apprécierez nos véhicules d’exception !





Pour plus d'information



Blooweels



2 Allée du Manège

78600 Le MESNIL LE ROI



Tel : 07 86 32 80 72

Site :



