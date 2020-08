Nikola reçoit une commande pour 2.500 camions électriques

Le contrat prévoit de porter à 5.000 unités éventuellement le nombre des bennes à ordures ménagères électriques fournies par le constructeur américain. Elles seront exploitées par Republic Services.



Un record



Deuxième plus grand opérateur américain de recyclage et de collecte des déchets solides, Republic Services est engagé dans un programme de développement durable. Ce dernier passe par la conversion à l’électrique de sa flotte de bennes à ordures ménagères. Sa commande se place comme la plus grosse en matière d’acquisition en une seule fois de véhicules dans l’industrie des déchets. Le feuille de route qui découle de cette opération prévoit de premiers essais sur route et en conditions réelles au début de l’année 2022. Suivra l’assemblage du lot complet des 2.500 véhicules en 2023. Les camions entièrement assemblés seront directement livrés à Republic Services par Nikola. Une première également : d’ordinaire les BOM sont réalisées par une entreprise spécialisée à partir de châssis fournis par un constructeur.



Autonomie de 1.200 poubelles



Selon le constructeur américain, tirée d’un pack lithium-ion de 720 kWh de capacité énergétique, l’autonomie de ces BOM serait d’environ 240 km. De quoi collecter le contenu de 1.200 poubelles. Le groupe motopropulseur serait plus performant en termes de couple et de puissance (745 kW) que ceux des modèles diesel et au gaz naturel. « Le marché des ordures est l’un des plus stables de l’industrie et offre une valeur à long terme pour les actionnaires », a commenté Trevor Milton, dirigeant fondateur de Nikola. Cette commande massive va contribuer à faire baisser les coûts de production et les tarifs des camions électriques du constructeur.

