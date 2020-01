Nessox : La batterie qui rend plus séduisantes les voitures électriques













Moins chère, plus légère, forte capacité énergétique, empreinte carbone réduite, rechargée en quelques minutes sans peser sur le réseau électrique : la batterie Nessox lithium et dioxygène liquide développée par la startup italienne Bettery accumulerait les avantages au point d’éliminer une bonne partie des habituels inconvénients des voitures électriques.



Lithium-air



A classer dans la catégorie des batteries lithium-air, l’accumulateur Nessox, dont la mise au point est soutenue par l’Union européenne, devrait aider à booster la mobilité électrique, depuis les vélo jusqu’aux voitures et véhicules lourds. La légèreté de ses composants (O2) permettrait d’obtenir des packs moins lourds pour une capacité énergétique doublée par rapport aux actuelles solutions lithium-ion, grâce à une densité de 500 Wh/kg. Concrètement, une voiture électrique de type Renault Zoé ou Peugeot e-208 pourrait disposer d’une autonomie de 700-800 kilomètres en perdant plusieurs dizaines de kilos sur la balance. Ce dernier point est important pour réduire la consommation mais aussi les émissions de particules d’abrasion.



Moins de CO2 et plus économique



Avec un tarif qui devrait tourner aux alentours de 135 euros le kilowattheure, le prix d’un pack pour une voiture électrique baisserait d’environ 30%. Ainsi une batterie de 50 kWh serait facturée moins de 7.000 euros. Ceci est rendu possible grâce à l’élimination de coûteux traitements pour les électrodes et à l’absence de certains métaux lourds. Le tout allège aussi l’empreinte carbone de 20% pour ces batteries semi-solides à circulation de dioxygène liquide.



Rechargées en quelques minutes



Si les batteries Nessox peuvent être rechargées de façon conventionnelle, Bettery préfère mettre en avant l’échange du liquide de la cathode qui devrait se faire en à peine plus de temps que pour réaliser un plein de carburant. La régénération de ces éléments pourrait alors s’effectuer par l’intermédiaire de sources renouvelables, aux heures où elles seraient disponibles (éolien, solaire). Et ce, idéalement, de façon à ne pas impacter le réseau électrique.



Dans quelques années



Eprouvés en laboratoire (Laboratoire d’électrochimie des matériaux énergétiques du département de chimie de l’université de Bologne), les accumulateurs Nessox pourraient être produits dans quelques années selon Bettery. Ils « combinent en un seul système la légèreté des batteries lithium-air et la flexibilité et la modularité des batteries à flux redox », commente la startup italienne. L’anode est à base de lithium métal, tandis que la cathode est constituée d’un fluide riche en dioxygène.









