Mob-ion lance son scooter électrique AM1 à la pérennité programmée

Christian Bruere explique toute l’originalité de l’environnement de ce scooter électrique Made in France qui a été homologué en mai dernier. Dans un premier temps réservé à une clientèle de professionnels franciliens, ce deux-roues connecté fait déjà l’objet de plus de 150 réservations.



Caractéristiques techniques



L’AM1 est un scooter électrique équivalent 50 cm3 dont la vitesse maximale est classiquement limitée à 45 km/h. Conçu pour être décliné en versions monoplace et biplace, il embarque jusqu’à 2 batteries dont il existe 2 modèles, de capacité énergétique respective 1,7 kWh (20S8P) ou 2,8 kWh (20S13P), pour 40 à 65 kilomètres d’autonomie réelle (130 km au maximum avec 2 packs 20S13P). « Afin d’obtenir une longévité maximale des pack lithium-ion, nous avons programmé le système pour limiter la recharge à 85% de sa capacité habituelle », souligne Christian Bruere. « Nous avons testé différents modèles de cellules, en provenance de LG, Samsung et de fabricants chinois, pour retenir des Panasonic PF qui ont donné les meilleurs résultats », poursuit-il.







Procédé maison de soudure pour la batterie



« Nous avons développé en interne le BMS de gestion de la batterie. Pour la réalisation du pack, nous travaillons avec Enerthical, une société de production de batteries installée près de Bordeaux à Mérignac », indique Christian Bruere. « Nous avons conçu ensemble un robot avec 3 automates qui assemble rapidement les cellules. Pour 1 kWh, il faut réunir 93 cellules, chacune nécessitant 8 points de soudure. Soit pas loin de 800 soudures en tout pour 1 kWh. Une opération qui prend à la main une quarantaine de minutes. Le robot permet de descendre ce temps à 2 minutes », détaille-t-il.



240 prototypes et 5.000.000 de km



Afin d’aboutir, selon Mob-ion, à un scooter électrique à la longévité estimée 2 fois supérieure au moins par rapport aux modèles concurrents, l’entreprise a travaillé avec de précieux partenaires comme Just Eat, spécialiste de la livraison de plats cuisinés. « l’AM1 est le résultat de tests sur 4 générations du scooter. Plus de 5 millions de kilomètres ont été réalisés avec 240 prototypes pour nous assurer de la qualité de notre deux-roues », commente Christian Bruere. « Avant de le proposer aux particuliers, nous le réservons à différents professionnels de la livraison dont la restauration, de la santé, de l’immobilier et des secteurs libéral et de l’artisanat », complète-t-il.







Made in France



En plus du BMS maison, de la batterie réalisée dans la région bordelaise, d’un environnement électronique conçu en France, le scooter électrique AM1 est assemblé et maintenu dans une usine située dans le Nord de la France. « Nous souhaitons être à l’origine d’emplois directs, indirects et induits », met en avant Christian Bruere. « Le carénage est voulu volontairement blanc, car nous recyclons nos plastiques pour une nouvelle utilisation. Pour sa personnalisation, nous proposons à nos clients d’effectuer un covering partiel. En outre, le blanc permet de protéger la batterie d’un échauffement supplémentaire causé par la couleur. Même la selle de l’AM1 n’est pas noire, pour la même raison », explique-t-il. « Nous avons décidé de ne plus rien jeter. Même les emballages à bulles, les palettes, caissons logistiques et autres fournitures de conditionnement sont réemployés et/ou consignés », révèle notre interlocuteur.



Pérennité programmée



Par opposition à l’obsolescence programmée développée parfois depuis la nuit des temps par certains industriels, Mob-ion place son scooter électrique AM1 au cœur d’un écosystème de pérennité programmée. Et ce : à tous les niveaux. Ainsi en assurant une maintenance avec des éléments en échange standard plutôt que d’employer systématiquement des pièces neuves. Ensuite en fournissant dans les 48 heures un exemplaire de remplacement en cas de panne ou d’accident, même si le client est responsable. « Il pourra laisser le scooter endommagé sur place et nous prévenir en laissant un message à la hotline disponible 24/7. Nous viendrons le récupérer avec notre flotte d’utilitaires ateliers fonctionnant au GNV. Nos scooters électriques connectés bénéficient d’une garantie sur 4 ans ou 60.000 kilomètres. Pendant cette durée, les clients sont assurés de pouvoir acheter les pièces aux mêmes prix fixés. Ce qui constitue pour eux une protection économique », illustre Christian Bruere.







-30% sur les scooters suivants lors du renouvellement



« Au bout de 4 ans, quand le client rend ses scooters AM1, nous lui proposons de nouveaux exemplaires neufs, avec des batteries neuves, pour un tarif remisé de 30%. Le prix du scooter est de 3.900 euros HT. Avec une formule de leasing sur 48 mois, et selon modèle et choix de batterie, le loyer mensuel se situe dans une fourchette de 60 à moins de 100 euros tout compris, sauf assurance responsabilité civile et incendie », chiffre le dirigeant fondateur de Mob-ion. il précise que des aides, notamment en Ile-de-France pour les professionnels, permettent de réduire encore ces montants. « Dans un premier temps, c’est sur ce territoire que nous lançons la diffusion de l’AM1. En 2021, l’offre sera étendue aux grandes villes de Bordeaux, Toulouse, Marseille, Aix-en-Provence et Lyon », liste-t-il. « Le modèle le plus demandé est celui avec moteur électrique 3.000 W équipé de 2 batteries pour une capacité disponible de 4,2 kWh », rapporte-t-il.



Protégé de la prédation financière



