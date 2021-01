Mercedes présente l’EQA, un SUV compact 100% électrique













Avec l’EQA, Mercedes compte proposer une famille entière de modèles, avec des puissances allant de 140 kW à plus de 200 kW ainsi qu’une traction avant et une transmission intégrale. Première version à voir le jour, l’EQA 250 sera disponible au printemps prochain chez les distributeurs européens. Il sera proposé en Allemagne à partir de 47 540,50 euros. Si son prix en France n’est pas encore fixé, il restera sous les 50 000 euros mais dépassera la barre des 45 000 € lui permettant de bénéficier du bonus écologique maximal de 7 000 €. Il devra donc se contenter, et encore jusqu’à la fin du premier du semestre 2021, d’un bonus de 3 000 € pour les particuliers et de 2 000 € pour les sociétés.







Un système de propulsion efficient pour une autonomie confortable



L’EQA prendra donc le départ avec la version EQA 250 équipée d’un moteur électrique d’une puissance de 140 kW avec un couple de 375 Nm. Positionné sur l’essieu avant, ce moteur est alimenté par une batterie lithium-ion à très haute densité énergétique comportant 5 modules et qui est logée sous la cabine, au centre du véhicule. Une batterie performante offrant une autonomie de 426 km en cycle WLTP. La version dont l’arrivée est annoncée dans un second temps devrait quant à elle offrir une autonomie de plus de 500 km en cycle WLTP.



Pour Mercedes, la recherche de la meilleure autonomie ne passe pas uniquement par les performances de la batterie. La marque a donc particulièrement soigné l’aérodynamisme de l’EQA en cherchant à réduire la résistance à l’air du véhicule. Parmi les principales mesures utilisées, citons la régulation de l’air de refroidissement entièrement fermée dans sa partie supérieure, la jupe avant et arrière aérodynamique, ainsi qu’un soubassement très lisse et entièrement caréné. De manière à réduire considérablement la consommation d’énergie pour le chauffage, la chaleur dissipée de l’entraînement électrique est utilisée pour chauffer l’habitacle grâce à la pompe à chaleur de série. Enfin l’EQUA dispose d’un système de récupération d’énergie et de gestion de l’autonomie. Baptisé ECO Assist, il guide le conducteur avec des messages permettant d’adapter sa conduite au mieux. Utilisant les données de navigation et la reconnaissance des panneaux, il peut notamment dire à quel moment lâcher l’accélérateur pour ralentir de manière plus douce et ainsi régénérer la batterie.







Une esthétique électrique qui affirme le luxe progressif de la marque



Les utilisateurs de l’EQA bénéficieront également du plus vaste réseau de recharge du monde, avec actuellement plus de 175 000 points de charge AC et DC en Europe. De quoi leur permettre d’accéder aux bornes de recharge de différentes marques et de profiter d’une fonction de paiement intégrée avec facturation simplifiée. Sur les bornes rapides, ils pourront se recharger via le connecteur Combo CCS à une puissance de 100 kW sur une borne adéquate. Le temps de charge est alors d’environ 30 minutes pour passer de 10 à 80% de charge. A domicile ou sur des stations de charge publiques, ils pourront aussi recharger l’EQA avec du courant alternatif à une puissance de 11 kW à l’aide du chargeur embarqué.



Par ailleurs, l’esthétique électrique de ce SUV compact affirme le luxe progressiste de la marque Mercedes-EQ. L’EQA arbore ainsi la calandre Black-Panel avec étoile centrale typique de la marque, tandis que des accents de couleur bleue dans les phares renforcent la spécificité de l’image de Mercedes-EQ. Reliant les deux feux de jour des phares, une fibre optique horizontale garantit une identification efficace de jour comme de nuit. Les designers ont également misé sur les caractéristiques Mercedes-EQ pour l’arrière, avec des feux arrière LED qui se fondent sans transition dans le bandeau réflecteur LED effilé, soulignant l’effet de largeur de l’EQA.



