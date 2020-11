Mercedes électriques : Cobalt et lithium certifiés dans les batteries













Mercedes-Benz s’engage à s’approvisionner à l’avenir uniquement en cellules de batteries contenant du lithium et du cobalt obtenus de sites miniers certifiés. En outre la part de ce dernier devrait être considérablement réduite.



Norme minière IRMA



Afin de respecter sa décision, le constructeur compte s’appuyer sur la norme pour une exploitation minière responsable IRMA qui s’apprête à être adoptée à l’échelle industrielle. Les fournisseurs de matières premières devront s’y conformer. Des auditions seront menées par Mercedes en ce sens. Il ne s’agit pas pour autant de proscrire les pays à haut risque, comme la République démocratique du Congo. Mais au contraire d’améliorer la situation locale et de renforcer les droits des personnes qui s’activent à extraire les éléments constitutifs des batteries de traction pour véhicules électriques et hybrides.



Pas encore de mines de cobalt certifiées IRMA



« Dans l’état actuel des choses, il n’y a actuellement aucune mine de cobalt certifiée conformément à la norme IRMA pour une exploitation minière responsable », souligne le constructeur allemand. Mais il travaille en ce sens avec l’organisme et RCS Global sur une approche étape par étape avec plusieurs sites en République démocratique du Congo. « Outre les aspects relatifs aux droits de l’homme, l’extraction écologique des matières premières et d’autres aspects clés liés aux conséquences de l’exploitation minière industrielle sont examinés », assure Mercedes. Ce dernier évoque prudemment « des périodes de transition pour l’obtention des différents niveaux de performance pour une certification IRMA ». Les mêmes exigences seront appliquées aux sites d’extraction du lithium.









