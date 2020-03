Marseille : Bientôt 600 véhicules électriques partagés avec Totem Mobi













C’est l’objectif recherché au sein du partenariat qui vient d’être signé entre l’opérateur et la Métropole Aix-Marseille-Provence ce mercredi 26 février 2020. Il donne officiellement naissance à la SCIC Totem Provence.



170 VE aujourd’hui



La Métropole Aix-Marseille-Provence s’engage avec la société marseillaise Totem Mobi pour favoriser le développement des véhicules électriques en autopartage à Marseille. Un service déjà plébiscité par les Marseillais avec aujourd’hui 15.000 inscrits. A ce jour, 170 véhicules sont disponibles 24/7 avec stationnement libre et gratuit. Le service est accessible à tous les conducteurs disposant du permis B et fonctionne grâce à l’application mobile totem.mobi. Le partenariat entre la Métropole et Totem Mobi à travers la création de la société coopérative d’intérêt collectif Totem Provence prévoit le déploiement de 600 véhicules électriques en libre-service sur l’ensemble du territoire métropolitain.



Se déplacer différemment



Alors que les travaux de piétonisation du centre-ville se poursuivent et que, sur le bas de la Canebière, le cours Jean Ballard et dans le quartier de l’Opéra, de nouvelles zones sont livrées et progressivement rendues aux piétons et aux vélos, les habitudes de déplacement pour accéder au cœur de ville doivent évoluer. C’est dans cet état d’esprit que Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a signé les statuts et le pacte de création de la SCIC Totem Provence en présence d’Emmanuelle Champaud présidente et fondatrice de Totem.Mobi, mais aussi de Richard Curnier (directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Banque des territoires), Jean Montagnac (vice-président de la Métropole et président du Conseil de territoire Marseille-Provence), et Roland Blum (vice-président de la Métropole délégué aux transports, à la mobilité et aux déplacements).



Travaux de piétonisation



A l’issue de cette signature, la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a effectuer une visite des travaux de piétonisation et de requalification du centre-ville au départ de la Canebière, notamment pour découvrir les plantations succédant à l’œuvre BiodiversiTerre d’Hiver réalisée fin 2019 dans le cadre de « 2020, L’Appel de la Nature ». Deux aires piétonnes ont vu le jour sur le bas de la Canebière et dans le secteur Opéra. Des bornes automatiques de dernière génération, équipées de caméras de vidéo-protection et reliées au centre de régulation urbaine permettent de sécuriser ces deux espaces dédiés aux piétons et interdits aux deux-roues motorisés. Les modes de transports doux peuvent donc circuler dans l’hyper-centre en toute sécurité. La place du vélo vient également d’y être renforcée, avec une offre augmentée progressivement pour atteindre : 513 places de stationnement et 174 places en stations Levélo. Le réseau RTM et le sens de circulation ont quant à eux été repensés de manière à mieux répartir les flux de circulation.





Pour plus d'information



Emmanuelle CHAMPAUD9 impasse des Gymnastes13012 MARSEILLETel : 04 91 49 22 75Mail : contact@totem-mobi.fr Site : http://www.totem-mobi.fr/









