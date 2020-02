Manta5 Hydrofoiler XE-1 : un vélo électrique hydroptère









Manta5, et présenté cette année au CES de Las Vegas, cet engin électrique prochainement commercialisé (précommande ouverte) a été conçu pour pédaler sur l’eau (rivières, lacs, mers, etc.) avec l’assistance (3 niveaux au choix) d’un moteur électrique de 460 W de puissance.



1 heure d’autonomie



Dépendant grandement de la forme physique du pilote, l’autonomie du Manta5 Hydrofoiler XE-1 est estimée à 1 heure environ, pour un temps de recharge de 3 heures. Ensuite, plouf, il vaut mieux savoir nager car l’engin s’enfonce dans l’eau sous le poids du pratiquant. L’ensemble du groupe motopropulseur est entièrement submersible (indice de protection international IPX8). Afin de profiter au mieux du paysage, les informations principales, dont le niveau de charge du pack et la vitesse instantanée, sont accessibles avec un affichage tête haute.







Voler sur l’eau



Comme pour un voiler de type hydroptère, le Manta5 Hydrofoiler XE-1 est équipé d’un ensemble d’ailes immergées qui permettent à l’engin de glisser sur l’eau en s’élevant au dessus d’elle avec la vitesse. Son design est l’œuvre de Roland Alonzo qui a déjà dessiné plus d’un vélo. Au cahier des charges initial : un engin léger, rapide, agile, facile à transporter et à assembler, que son pilote doit pouvoir faire décoller seul de la plage, d’une jetée ou des eaux profondes.



7.990 euros



