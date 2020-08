Ligue Hyraze pour une compétition de voitures électriques hydrogène

L’expert en contrôle technique Dekra, l’organisateur de compétitions Adac Sports, l’association Wesa (World eSports Association) pour la pratique du sport électronique, l’équipementier Schaeffler, et la société d’ingénierie HWA, entre autres partenaires, lanceront en 2023 un nouveau championnat de bolides électriques à pile H2 à gagner aussi bien dans le monde réel que l’univers virtuel des jeux vidéos.



Une équipe de 4



Chaque équipage sera composé de 4 personnes : 2 s’échangeront le volant de la monoplace équipée de 2 piles à combustible hydrogène et d’un moteur électrique de 596 kW (800 chevaux). Les 2 suivants affronteront les autres candidats sur des circuits virtuels. Monteront sur le podium les équipes qui auront cumulé le plus de points dans les 2 univers. Actuellement, la Wesa et le DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) sont en train de travaille sur les règlements qui seront à respecter au sein de la Ligue Hyraze. En ligne de mire : montrer que les technologies de pointe peuvent rendre compatibles « un sport automobile bourré d’action » avec la préservation des ressources et la sécurité.



Empreinte environnementale



Les partenaires ont mis le paquet pour aboutir à un championnat durable : hydrogène vert, pneus obtenus de matières renouvelables et produisant moins de particules, système de récupération des poussières émises par les garnitures de frein, emploi des fibres naturelles pour la coque des monoplaces, maximisation de la régénération aux décélérations, etc. L’emploi de l’hydrogène comme énergie rendra les courses plus dynamiques qu’en Formule E. Avec des pleins réalisés en quelques minutes, les épreuves peuvent durer plus longtemps et s’enchaîner sans contrainte.

