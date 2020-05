Ligne de Chaîne lance le Visio-dépannage pour trottinettes et vélos















Fidèle au credo de ses fondateurs consistant à dire qu’il ne suffit pas de convaincre les usagers de passer à l’électrique, mais qu’il faut aussi les aider et les accompagner, Ligne de Chaîne lance aujourd’hui un service innovant de visio-dépannage pour trottinettes et vélos. Une solution rapide et efficace destinée à tous les usagers afin de les assister dans la réparation de leurs vélos ou trottinettes (électriques ou non). Un accompagnement pas à pas tout au long de l’intervention.







Une solution simple et peu onéreuse



Le Visio-dépannage proposé par Ligne de Chaîne est une assistance en direct et en vidéo grâce à un logiciel spécialement conçu. Le client doit seulement disposer d’un équipement pourvu d’une caméra (téléphone, tablette ou ordinateur). Après avoir pris rendez-vous en ligne sur une interface totalement dédiée, un formateur de Ligne de Chaîne vous rappelle à l’heure convenue et vous assiste, étape par étape, dans les différentes tâches à accomplir durant la réparation. La liaison vidéo et le logiciel spécifique lui permet de vous guider avec une grande précision, tout en répondant à vos éventuelles interrogations.



Vidéo de présentation de l’offre :









Trois formules proposées



Lors de la prise de rendez-vous en ligne sur le site de Ligne de Chaîne, vous aurez le choix entre trois formules. La première est l’intervention Express. D’une durée de 5 minutes, elle permet aux utilisateurs de montrer en vidéo la nature de leur problème et de poser leurs questions au formateur avec qui ils communiquent en direct. Pour un coût modique, cette formule est suffisante pour répondre à un grand nombre de soucis rencontrés ou pour préparer une intervention plus longue et plus complexe. Si l’usager possède déjà l’outillage et les pièces nécessaires pour l’intervention, la formule Confort, d’une durée de 25 minutes, lui permet d’être accompagné par le professionnel qui va pouvoir le guider pour des réparations comme le remplacement d’une chambre à air sur un vélo électrique, la purge d’un frein hydraulique sur un VTT ou le réglage d’un dérailleur.

Plus élaborée, la formule Cours Particulier lui permettra, durant 60 minutes, d’apprendre une démarche complète, des bonnes méthodes mécaniques ou électriques sur des composants bien précis, ou encore des procédures de diagnostic ou de dépannage comme monter et régler un vélo acheté à distance, démonter ou remonter un moteur de trottinette ou de vélo électrique, savoir remplacer des câbles et gaines pour rénover une transmission, voire encore remplacer des freins hydrauliques ou effectuer les opérations d’entretien annuel. Avec tous ces conseils, vous serez véritablement en mesure de réparer votre vélo ou votre trottinette comme un pro.







Pour plus d'information



Ligne de chaîne

MURA Ronald

6 place Clémenceau

83390 CUERS



Tel : 0670604188

Mail :

Site :



MURA Ronald6 place Clémenceau83390 CUERSTel : 0670604188Mail : contact@lignedechaine.com Site : http://www.lignedechaine.com









