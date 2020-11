LEVC lance le fourgon électrique VN5 dérivé de son taxi TX









électrique au très mythique taxi londonien. Une déclinaison utilitaire en fourgon 5,5 m3 arrive sur le marché britannique. Assemblés sur les mêmes lignes de l’usine LEVC de Ansty (Coventry), les 2 modèles partagent de nombreuses pièces, dont la batterie lithium de 31 kWh de capacité. Cette dernière dote l’engin d’à peine 100 km d’autonomie avant nouvelle recharge.



5 comme 5 m3



Le VN5 a été conçu pour embarquer 2 palettes Europe qu’il est possible d’introduire classiquement par les portes arrière 60/40, mais aussi latéralement. Le nouvel utilitaire électrique est crédité d’une charge utile de 830 kilos. L’engin s’appuie, tout comme le taxi TX, sur une architecture monocoque constituée d’aluminium ultraléger et très résistant, et d’un mélange (SMC) de résine sur fibre de renfort. LEVC assure que ce choix permet une durée de vie du VN5 2 fois plus longue que sur les modèles proposés par la concurrence.







D’abord au Royaume-Uni



Les premières livraisons du VN5 sont programmées dans quelques semaines, avant la fin de l’année. Effectuées dans 50 succursales dispersées sur le territoire, elles sont réservées au Royaume-Uni. La version avec conduite à gauche apparaîtra en mars 2021 afin d’écouler plus largement l’utilitaire en Europe. Une trentaine de partenaires commerciaux et de service accompagneront ce développement. LEVC estime que le VN5 représentera 70% de ses ventes dès 2022.



Usine intelligente 4.0



LEVC se réjouit de produire son nouvel engin électrique dans « une usine intelligente 4.0 entièrement numérisée ». Son service de communication explique : « Tous les systèmes et processus de l’entreprise sont interconnectés et fournissent des données en direct basées sur le cloud ». Afin de réduire l’impact de sa production sur l’environnement, le site est équipé de systèmes intégrés de collecte des eaux de pluie et de panneaux solaires. Pour assembler la carrosserie comptant plus de 400 pièces en aluminium : 5 robots « qui appliquent un adhésif de liaison », et 4 fours de durcissement à chaud qui portent les éléments à 185 degrés pendant 55 à 60 minutes. « Cette technologie crée une carrosserie 3 à 4 fois plus rigide que si elle était soudée », justifie LEVC.







Tests



