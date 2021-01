Les principales nouveautés électriques attendues en 2021













Si la crise sanitaire ne joue pas trop les prolongations, l’année 2021 devrait confirmer la progression inexorable des véhicules électriques. Alors que les nouveaux véhicules ayant entamé leur carrière en fin d’année 2020 comme la Volkswagen ID.3 ou la Renault Twingo ZE devraient trouver leur public, de nouveaux modèles vont faire leur apparition sur le marché en 2021, améliorant encore l’offre de véhicules électriques. Avec son tarif low-cost, la Dacia Spring qui arrivera dans les concessions en 2021 permettra tout d’abord de rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre, mais devrait aussi relancer les services d’autopartage.







Des nouveaux modèles basés sur de nouvelles plateformes dédiées à la mobilité électrique



L’année 2021 verra aussi des constructeurs qui ont déjà fait leurs preuves dans les véhicules électriques lancer des modèles basés sur de nouvelles plateformes dédiées à la mobilité électrique. Des plateformes qui exploiteront au mieux les derniers progrès enregistrés dans ce domaine, notamment en matière de batteries. Pionnier de la mobilité électrique avec la Leaf, Nissan qui a depuis perdu son leadership jouera gros avec la sortie de l’Ariya, un SUV électrique basée sur la plateforme modulaire CMF-EV dont le constructeur japonais a piloté le développement pour le compte de l’Alliance Renault-Nissan. Renault utilisera d’ailleurs aussi cette plateforme pour la très attendue Mégane eVision dont les premiers exemplaires sortiront en fin d’année de l’usine de Douai.



Autres constructeurs déjà bien rodés dans l’électrique, Hyundai et Kia inaugureront en 2021 la nouvelle plateforme E-GMP qui sera entièrement dédiée aux véhicules électriques à batterie. Un changement de stratégie pour ces constructeurs coréens qui jusqu’à présent déclinaient leurs modèles en versions hybride, hybride rechargeable et électrique. Hyundai sera le premier à s’engager dans cette voie en présentant dans quelques jours son Ioniq 5 disposant notamment de capacités de recharge ultra rapide et qui devrait être disponible avant l’été dans les concessions françaises. Kia suivra peu de temps après avec un crossover électrique hautes performances, connu aujourd’hui sous le nom de code « CV », dont les premiers exemplaires sont attendus en France à l’automne.







Les constructeurs allemands poursuivent leur offensive



2021 sera également marquée par la poursuite et l’accélération de l’offensive des constructeurs allemands dans l’électrique. Une offensive véritablement entamée en fin d’année dernière avec les premières livraisons de la Volkswagen ID.3 qui s’est déjà installée en novembre à la deuxième place du marché européen. Après l’ID.3, les premiers exemplaires de l’ID.4 ont commencé à être livrés en décembre et Volkswagen déclinera en 2021 une version coupé de ce SUV qu’il devrait être proposé avec deux moteurs électriques et quatre roues motrices. Audi et Porsche, les deux autres marques allemandes du groupe, continueront à mettre le haut de gamme à l’heure de l’électrique. Après l’Audi e-tron et la Porsche Taycan, 2021 verra ainsi arriver sur le marché l’Audi Q4 e-tron et la Taycan Cross Turismo, une version break de chasse de la sportive électrique de Porsche.



Toujours dans le très haut de gamme, Mercedes lancera deux nouvelles flèches d’argent électriques avec tout d’abord l’EQA, un SUV offrant plus de 400 km d’autonomie, puis l’EQS qui se positionne en tant que future rivale des Tesla Model S. Une voiture qui, d’après la firme à l’étoile, pourra parcourir jusqu’à 700 km avec une seule charge. BMW participera également à l’offensive des constructeurs allemands dans l’électrique avec la sortie prévue en fin d’année de la BMW i4, une berline sportive dotée d’un moteur d’une puissance de 390 kW (530 ch) lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en près de 4 secondes et d’atteindre les 200 km/h. Sa batterie d’une capacité de 80 kWh devrait quant à elle lui offrir jusqu’à 600 km d’autonomie.



