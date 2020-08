Les bus londoniens expérimentent le V2G









« centrale électrique virtuelle » produisant de l’électricité à partir des bus lorsqu’ils ne sont pas en service. Appelé Bus2Grid, ce projet est présenté comme la plus grande expérimentation « Vehicle-to-Grid » (V2G) au monde.

La technologie V2G permet de réinjecter l’énergie stockée dans la batterie d’un véhicule électrique dans le réseau d’électricité. Une manière de lui donner plus de flexibilité en organisant la recharge des véhicules lorsque la demande est faible et en injectant de l’énergie dans le réseau quand elle est élevée. De quoi gérer au mieux les pics et les creux de consommation afin d’équilibrer le réseau et de le rendre plus efficace. D’une durée de trois ans, ce projet Bus2Grid sera dirigé par SSE Enterprise en partenariat avec Go Ahead London, le fabricant de bus BYD, le réseau de distribution d’électricité UK Power Networks et l’Université de Leeds.







100 bus électriques concernés par le projet



Situé au Nord de Londres, le dépôt de bus de Northumberland a été équipé de la technologie V2G tandis qu’une centaine de bus électriques, dont les fameux bus à impériale londoniens, ont été adaptés pour une recharge bidirectionnelle. Depuis le 13 août, jusqu’à 28 bus sont stationnés au dépôt à tout moment afin de se recharger lorsque la demande d’électricité est faible ou au contraire d’injecter de l’énergie au réseau lors des périodes de pointe. Selon SSE Enterprise, les 28 bus stationnés sont en capacité de fournir chacun jusqu’à 40 kW de puissance, soit collectivement plus de 1 MW de flexibilité au réseau.

Pour Ian Cameron (Responsable Innovation chez UK Power Networks), les bus électriques offrent d’énormes opportunités pour mieux réguler le réseau d’électricité : « Une flotte de bus consomme de grandes quantités d’électricité, mais celles-ci sont habituelles, avec des itinéraires, des modes de conduite et des horaires réguliers et prévisibles. Nous sommes ainsi en mesure de planifier facilement la façon dont nous pouvons utiliser toute la capacité énergétique qu’elle peut offrir. Par exemple, les bus peuvent être utilisés comme des dispositifs de stockage d’énergie de manière à augmenter le volume d’énergie renouvelable exportée sur le réseau alors que l’offre pourrait autrement dépasser la demande ».







Une expérimentation de modèles commerciaux pour le V2G



Outre l’expérimentation de la technologie et des effets bénéfiques pour le réseau d’électricité, le projet Bus2Grid cherchera également à explorer à la fois la valeur commerciale et les avantages sociaux des systèmes de transports d’énergie et de passagers en développant des services pour le réseau national, les opérateurs de réseaux de distribution régionaux, les opérateurs de bus et les autorités organisatrices de transport. S’il n’est pas un projet commercial, Bus2Grid vise à donner confiance pour encourager la croissance du marché V2G grâce à la création de modèles commerciaux et de leurs cadres propices, ainsi qu’une stratégie claire de déploiement de masse du V2G pour les bus électriques.

Un déploiement de masse qui jouera également un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de l’air dans les villes, ainsi que dans le respect des engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Pour le Dr Stephan Hall de l’Université de Leeds : « Les bus électriques sont susceptibles de réguler efficacement le système énergétique, ce qui signifie également mettre en œuvre de nouvelles façons de travailler entre les services publics d’énergie, les gestionnaires de réseau et les autorités organisatrices de transport. Le projet Bus2Grid crée de nouveaux modèles commerciaux pour y parvenir ».



