Les BMW iX et i4 construites avec une électricité verte régionale









Que le constructeur allemand utilise une électricité d’origine renouvelable dans ses usines n’est pas une nouveauté. « Le groupe BMW alimente déjà ses installations de production dans le monde entier entièrement avec de l’électricité verte aujourd’hui », est-il rappelé dans un communiqué de presse diffusé dans le courant de ce mois de mars 2021. Ce qui est nouveau dans la démarche de BMW, c’est de vouloir désormais privilégier une fourniture directe de l’énergie par des moyens de production au plus près de ses sites.



La BMW i3 depuis 2013



Un des points mis en avant par BMW depuis 2013 pour faire la promotion de sa citadine électrique i3 est que toute l’électricité nécessaire à sa production à l’usine de Leipzig provient des 4 grandes éoliennes qui ont été implantées sur le site. L’unité la plus récente du groupe est située au Mexique, à San Luis Potosi. Une grande partie de l’alimentation en électricité a pour origine des panneaux solaires installés sur place.



Hydroélectricité



Pour les BMW iX et i4, c’est une hydroélectricité régionale qui sera exploitée pour les construire. Le SUV devrait entrer en production au cours du second semestre 2021 à l’usine de Dingolfing, en Bavière. Un contrat a été signé pour lui avec le fournisseur d’énergie Stadtwerke München. L’électricité verte nécessaire à la production du iX proviendra des centrales hydroélectriques d’Uppenborn sur l’Isar entre, Moosburg et Landshut. La berline i4 commercialisée dès cette année bénéficiera, elle, du tumulte de la Lech, grâce aux centrales de Gersthofen et Rain couvertes par un contrat avec RWE Supply & Trading.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire