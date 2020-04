Le vélo (électrique) pendant et après le confinement









vélo pendant le confinement a donné lieu à diverses interprétations jusqu’à aboutir à des sanctions déplacées de la part de quelques représentants des forces de l’ordre. La Fédération des usagers de la bicyclette



Le vélo est autorisé mais…



Dans la Fub, il est clairement indiqué que « le vélo est autorisé pour tous les motifs ». Si son utilisation pour se rendre au travail ne semblait pas trop poser de doute, en dépit de quelques verbalisations abusives, l’exploiter pour une séance de sport apparaissait prohibé. « Le déplacement à vélo à titre d’activité physique est autorisé dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile et à condition de la pratiquer seul », a rectifié le ministère. Il n’en demeure pas moins qu’à vélo, assisté électriquement ou non, les mille mètres sont vite avalés.



Après le confinement



