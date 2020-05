Le VAE intelligent Angell fabriqué par Seb en France









VAE urbain, Seb produit sa célèbre friteuse Actifry sans bain d’huile. « Avec Angell, nous sommes heureux de pouvoir mettre à disposition notre savoir-faire industriel pour la fabrication et l’industrialisation en France d’un projet d’avenir », commente Thierry de La Tour d’Artaise, PDG du groupe. L’entreprise fondée en 1857 soutient plus encore le développement de cet engin par une prise de participation dans la société Zebra, éditrice de Angell.



2.000 précommandes



Déjà 2.000 précommandes pour ce vélo à assistance électrique étonnant dont les premiers exemplaires devraient être livrés au cours cet l’été 2020. Seb prouve avec ce projet la faculté de son outil industriel à s’adapter à de nouvelles productions qui, a priori, n’ont pas grand chose en commun. Si ce n’est de figurer dans la liste des produits technologiques novateurs. A terme, l’entreprise bourguignonne a planifié de fabriquer plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires par an du VAE Angell. Impliquant d’incorporer les modèles qui viendront élargir la gamme, comme celui à cadre triangulaire baptisé Angell/S (https://angell.bike/angell-s/) déjà proposé à la précommande contre 269 euros.



Moins de 14 kilos



Pour rappel, le vélo électrique Angell aux lignes épurées, dont une des principales originalités réside dans ses systèmes intelligents et innovants embarqués (vibreurs dans les poignées pour indiquer la direction, alerte chute, alarme antivol, GPS, passage des infos du smartphone à l’ordinateur de bord, écran tactile 2,4 pouces, etc.), ne pèse que 13,9 kg, dont 2 à peine pour la batterie placée sous la selle qui dote l’engin d’une autonomie d’environ 70 km. Son boîtier supporte les 2 feux qui servent de clignotants, warning et de stop. Angell et Angell/S sont proposés au prix de 2.690 euros, ou 74,90 euros par mois.



Programme ambassadeur



Angell s’apprête à rendre possible dans toute l’Europe l’essai de ses 2 modèles de vélos à assistance électrique. Il est d’ailleurs possible de s’inscrire sur le site dédié pour bénéficier de cette possibilité. Afin de réussir cette mission, la startup recherche des ambassadeurs pour la représenter dans différentes villes de France et organiser les séances d’essai. Pour cela aussi un formulaire d’inscription est disponible en ligne, avec 7 questions pour convaincre le service de recrutement. Fruit de la réflexion de Marc Simoncini, fondateur de Meetic, ceurbain, que nous avons présenté fin novembre dernier , sera exclusivement fabriqué à l’usine d’Is-sur-Tille, oùproduit sa célèbre friteuse Actifry sans bain d’huile., commente Thierry de La Tour d’Artaise, PDG du groupe. L’entreprise fondée en 1857 soutient plus encore le développement de cet engin par une prise de participation dans la société Zebra, éditrice deDéjà 2.000 précommandes pour ceétonnant dont les premiers exemplaires devraient être livrés au cours cet l’été 2020.prouve avec ce projet la faculté de son outil industriel à s’adapter à de nouvelles productions qui, a priori, n’ont pas grand chose en commun. Si ce n’est de figurer dans la liste des produits technologiques novateurs. A terme, l’entreprise bourguignonne a planifié de fabriquer plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires par an du. Impliquant d’incorporer les modèles qui viendront élargir la gamme, comme celui à cadre triangulaire baptisé Angell/S (https://angell.bike/angell-s/) déjà proposé à la précommande contre 269 euros.Pour rappel, leaux lignes épurées, dont une des principales originalités réside dans ses systèmes intelligents et innovants embarqués (vibreurs dans les poignées pour indiquer la direction, alerte chute, alarme antivol, GPS, passage des infos du smartphone à l’ordinateur de bord, écran tactile 2,4 pouces, etc.), ne pèse que 13,9 kg, dont 2 à peine pour la batterie placée sous la selle qui dote l’engin d’une autonomie d’environ 70 km. Son boîtier supporte les 2 feux qui servent de clignotants, warning et de stop.et/S sont proposés au prix de 2.690 euros, ou 74,90 euros par mois.s’apprête à rendre possible dans toute l’Europe l’essai de ses 2 modèles de. Il est d’ailleurs possible de s’inscrire sur le site dédié pour bénéficier de cette possibilité. Afin de réussir cette mission, la startup recherche des ambassadeurs pour la représenter dans différentes villes de France et organiser les séances d’essai. Pour cela aussi un formulaire d’inscription est disponible en ligne, avec 7 questions pour convaincre le service de recrutement.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire