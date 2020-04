Le scooter électrique : nouvelle star du déconfinement ?













Un long processus de déconfinement s’annonce à partir du 11 mai prochain et la question des modes de déplacement sera cruciale, notamment en milieu urbain. Cruciale tout d’abord d’un point de vue sanitaire, puisque l’objectif majeur sera de pouvoir se déplacer sans se contaminer ! Nombre d’entre nous ne s’imaginent pas retourner dans les transports en commun bondés, d’autres sont même réticents à arpenter les trottoirs trop étroits de leur quartier. Se reporter massivement vers la voiture pour assurer la distanciation sociale n’est, de l’avis de tous, pas souhaitable. Car s’il y a bien une chose que cette crise a mis en lumière, c’est cette aspiration collective à un monde meilleur, un retour à l’essentiel et une prise en considération accrue de notre planète. La qualité de l’air de nos villes, le chant des oiseaux, le calme que tous ont pu apprécier ces dernières semaines doivent être préservés tant bien que mal.



Et si la solution à ces différentes problématiques liées à la mobilité était le scooter électrique ? Qu’il s’agisse de la composante sanitaire ou des bonnes résolutions environnementales, le scooter électrique se présente comme l’alternative idéale pour tous les déplacements urbains. Tout d’abord parce qu’il permet de respecter les règles de distanciation sociale, tout en intégrant des accessoires-barrière comme le casque et les gants. Par ailleurs, ses atouts environnementaux ne sont plus à démontrer : silencieux, sans émissions et compact, il permet de lutter contre la congestion automobile, la pollution sonore et celle de l’air. Confortable et agile, il permet de se faufiler aisément dans la circulation et de rejoindre rapidement son point de destination. Le scooter électrique d’aujourd’hui est alimenté par des batteries lithium-ion amovibles, légères, rechargeables en quelques heures sur une prise 230 V classique, à la maison ou au bureau. Différents types de motorisation et de batteries permettent de s’adapter aux besoins de chacun en terme de puissance mais aussi d’autonomie.



Grâce à des fabricants innovants comme NIU, leader sur le marché français, le scooter électrique est désormais également un produit très technologique, bien dans l’air du temps, embarquant des fonctionnalités modernes telles que l’alarme, le régulateur de vitesse, le verrouillage à distance, les feux Led, la géolocalisation, etc. 100% connecté, via une application mobile, l’utilisateur peut à tout moment consulter le niveau de charge des batteries, lancer un diagnostic du véhicule ou encore être prévenu à distance d’un mouvement non autorisé du scooter. Et, bonne nouvelle, le scooter électrique devient de plus en plus accessible. Au-delà d’être très économique à l’usage (100% électrique), il l’est aussi en termes d’entretien. Et grâce au bonus écologique gouvernemental et à d’autres aides locales, le scooter électrique est définitivement le bon plan du moment ! Le scooter électrique : une alternative écolo qui vous permettra de rester protégés des virus en tous genres même après le confinement !



Créé en 2014, NIU est le leader mondial du scooter électrique connecté. Lancé via une campagne de financement participative qui figure au top 10 des campagnes de crowfunding les plus réussies dans le monde, NIU est coté au Nasdaq depuis octobre 2018 et ses ventes dépassent le million de scooters dans 38 pays. C’est KSR Group qui distribue NIU en France et dans d’autres pays européens. En tant que leader mondial des solutions de mobilité urbaine connectées, NIU conçoit, fabrique et commercialise des scooters électriques connectés de haute technologie. Depuis sa création, NIU s’est fortement implanté au niveau mondial, que ce soit en Europe, en Asie et en Amérique. En France, NIU dispose d’une offre produits complète s’articulant autour de 3 gammes : NQi, MQi, UQi - chaque gamme comprenant plusieurs modèles ou variantes. L’offre produits de NIU répond aux besoins de différents profils de clients urbains et modernes, tout en partageant un langage de conception commun qui met l’accent sur le style, la liberté et la technologie. NIU a adopté un modèle de distribution multi-canal, intégrant vente physique et en ligne. La marque a reçu de nombreux prix internationaux prestigieux en matière de design, notamment le Red Dot et l’IF en Allemagne, l’iDEA aux Etats-Unis, le G-Mark au Japon ou encore le Red Star en Chine.



Pour s’adapter à la situation actuelle et permettre à tous d’anticiper le déconfinement, NIU propose une



Grâce à un acompte de 100 euros réglé en ligne, le client pourra ensuite retirer son scooter après la période de confinement chez un concessionnaire NIU de son choix et bénéficier d'une remise de 500 euros.Tout acheteur d'un scooter électrique à batterie lithium-ion peut bénéficier du bonus écologique gouvernemental qui, selon la puissance du moteur, est compris entre 100 et 900 euros. Par ailleurs, selon la localisation géographique, d'autres aides, le plus souvent cumulables, sont proposées par les collectivités locales. C'est le cas entres autre à Paris, Nice et Aix-les-Bains. Enfin, les TPE/PME en Ile-de-France peuvent être éligibles à une aide supplémentaire pouvant atteindre 1.500 euros (c'est le cas par exemple pour le NQi GTS Sport présenté précédemment).





Scooter,vélo, trottinette, marche... de la diversité c’est ce qu’il faut.



