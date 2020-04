Le salon EVER Monaco reporté en septembre











Depuis 2005, les constructeurs automobiles et de deux roues, ainsi que les énergéticiens ont pris l’habitude de venir à EVER Monaco pour exposer leurs produits à même d’assurer une nécessaire transition énergétique et la sortie de la dépendance aux énergies carbonées. Cette année, malgré la période extraordinairement difficile que nous traversons tous, ils pourront tout de même s’y retrouver sereinement en septembre. C’est du moins ce qu’espère le Président d’EVER, Bernard Fautrier, qui remercie les partenaires et exposants pour la confiance qu’ils témoignent à la manifestation en maintenant leur participation.





Un programme toujours aussi riche en perspective



Grâce à ce soutien sans faille, le programme d’EVER Monaco 2020 s’annonce aussi riche qu’il était prévu en mai. Ainsi, lors de cette 15ème édition, le grand public pourra venir en masse pour profiter des nombreuses animations proposées durant 3 jours. Il pourra notamment essayer gratuitement une vingtaine de véhicules écologiques de toutes marques sur l’espace Ride & Drive et même des bateaux électriques avec le concours du Yacht Club de Monaco.

Le programme des tables rondes ainsi que celui des conférences scientifiques sont maintenus. Bien plus qu’une exposition, EVER Monaco est en effet également un lieu de débats qui associent des conférences scientifiques rassemblant des chercheurs, des universitaires et des industriels de haut-niveau, à des tables-rondes réunissant des experts de chaque domaine. Des évènements riches en enseignements et en retours d’expérience permettant d’alimenter la réflexion sur les mobilités et les énergies de demain.







Maintien des manifestations en lien avec EVER Monaco



L’engagement des partenaires d’EVER Monaco permet également d’envisager le maintien de toutes les manifestations organisées en lien avec l’évènement. C’est notamment le cas du Riviera Electric Challenge, un rallye réservé aux véhicules électriques reliant Cagnes-sur-Mer à la Principauté de Monaco en passant par l’Italie. Le REC aura de nouveau le salon EVER pour point d’arrivée. Mais avant de l’atteindre, les participants auront droit cette année à un parcours renouvelé au cours duquel ils pourront revivre la célèbre course de côte Nice-La Turbie, dont la première édition avait eu lieu en 1897.

EVER 2020 accueillera aussi une nouvelle fois la finale du concours « Metha Europe » destiné à récompenser des projets innovants sur le thème de la ville durable. Des projets distingués dans trois catégories dont l’une concerne des projets mis en œuvre par des étudiants et une autre par des start-ups. Les start-ups qui disposeront par ailleurs d’un espace dédié au sein du salon. Une zone qui permettra à de jeunes entreprises déjà actives dans le monde de la mobilité durable de présenter leurs activités et de rencontrer des investisseurs potentiels.







Evènement majeur consacré à la mobilité durable et aux énergies renouvelables, EVER Monaco, dont la quinzième édition devait se dérouler du 28 au 30 mai au Grimaldi Forum, est reporté du 10 au 12 septembre. Au vu de la crise sanitaire que traverse la planète, cette décision a été prise par les organisateurs afin de garantir la sécurité des exposants, des personnels et des visiteurs face à la pandémie du Covid-19.Depuis 2005, les constructeurs automobiles et de deux roues, ainsi que les énergéticiens ont pris l’habitude de venir à EVER Monaco pour exposer leurs produits à même d’assurer une nécessaire transition énergétique et la sortie de la dépendance aux énergies carbonées. Cette année, malgré la période extraordinairement difficile que nous traversons tous, ils pourront tout de même s’y retrouver sereinement en septembre. C’est du moins ce qu’espère le Président d’EVER,, qui remercie les partenaires et exposants pour la confiance qu’ils témoignent à la manifestation en maintenant leur participation.Grâce à ce soutien sans faille, le programme d’EVER Monaco 2020 s’annonce aussi riche qu’il était prévu en mai. Ainsi, lors de cette 15ème édition, le grand public pourra venir en masse pour profiter des nombreuses animations proposées durant 3 jours. Il pourra notamment essayer gratuitement une vingtaine de véhicules écologiques de toutes marques sur l’espace Ride & Drive et même des bateaux électriques avec le concours du Yacht Club de Monaco.Le programme des tables rondes ainsi que celui des conférences scientifiques sont maintenus. Bien plus qu’une exposition, EVER Monaco est en effet également un lieu de débats qui associent des conférences scientifiques rassemblant des chercheurs, des universitaires et des industriels de haut-niveau, à des tables-rondes réunissant des experts de chaque domaine. Des évènements riches en enseignements et en retours d’expérience permettant d’alimenter la réflexion sur les mobilités et les énergies de demain.L’engagement des partenaires d’EVER Monaco permet également d’envisager le maintien de toutes les manifestations organisées en lien avec l’évènement. C’est notamment le cas du Riviera Electric Challenge, un rallye réservé aux véhicules électriques reliant Cagnes-sur-Mer à la Principauté de Monaco en passant par l’Italie. Le REC aura de nouveau le salon EVER pour point d’arrivée. Mais avant de l’atteindre, les participants auront droit cette année à un parcours renouvelé au cours duquel ils pourront revivre la célèbre course de côte Nice-La Turbie, dont la première édition avait eu lieu en 1897.EVER 2020 accueillera aussi une nouvelle fois la finale du concoursdestiné à récompenser des projets innovants sur le thème de la ville durable. Des projets distingués dans trois catégories dont l’une concerne des projets mis en œuvre par des étudiants et une autre par des start-ups. Les start-ups qui disposeront par ailleurs d’un espace dédié au sein du salon. Une zone qui permettra à de jeunes entreprises déjà actives dans le monde de la mobilité durable de présenter leurs activités et de rencontrer des investisseurs potentiels.





Pour plus d'information



EVER Monaco



Grimaldi Forum

10 Avenue Princesse Grace

98000 Monaco



Site :



Grimaldi Forum10 Avenue Princesse Grace98000 MonacoSite : http://www.ever-monaco.com/











Commentaires

Si tous les organisateurs choisissent septembre pour le report de leurs manifestations ça va provoquer des problèmes de présence pour les exposants et les autres participants. Cette année c’est sûr que je ne serai pas à Ever, par exemple.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire