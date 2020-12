Le prix du concept-car 2020 revient au Renault Morphoz

Dévoilé au tout début de mars 2020, ce SUV électrique sert d’ambassadeur aux futurs modèles branchés qui seront dévoilés à partir de l’année prochaine. Les nouveaux engins devraient adopter sa signature lumineuse.



Extensible



Une des plus grandes originalités du Renault Morphoz est d’être extensible : sa configuration pour la route gagne 40 cm par rapport à sa présentation compacte urbaine. Extérieurement, la caisse passe de 4,40 à 4,80 m en allongeant sa poupe et en s’étirant à l’avant à partir du pied du pare-brise. A bord, l’opération se remarque par l’extension de la console centrale et l’éloignement des rangées de sièges.



Jusqu’à 700 km d’autonomie



Obtenue en pressant un simple bouton, la transformation en routière ne se limite pas qu’à procurer davantage de confort aux occupants. L’ajout d’un pack 50 kWh supplémentaire de batterie deviendrait alors possible pour une autonomie plus importante de 700 kilomètres. Avec les 40 kWh de base, le rayon d’action du SUV électrique tournerait autour des 400 km.



Originalité et innovation récompensées



Composé d’experts, de passionnés et de simples automobilistes, le jury de la 3e édition des Automobile Awards a tenu à saluer l’originalité et l’innovation du Renault Morphoz en lui décernant le titre de concept-car de l’année. Directeur concept-car pour le Losange, François Leboine présente l’engin comme « audacieux par sa modularité, innovant par son design, centré sur l’humain par sa capacité à faciliter le partage et les échanges ».

