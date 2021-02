Le point sur l’objectif 100.000 bornes avec Corinne Frasson













Intervention en table-ronde



Corinne Frasson, directeur EVBox France, a eu le plaisir d’intervenir dans une table-ronde sur le plan Objectif 100.000 bornes du gouvernement. Animé par Aurélien Fleurot, journaliste Europe 1 et Mobility TV, cet échange a été l’occasion de décrypter les dernières subventions Advenir et d’échanger sur l’accélération de la demande en infrastructures de recharge ultra-rapide aux côtés de l’Avere-France, Wavestone et DBT.







Les 3 nouvelles certification ISO d’EVBox



EVBox s’aligne sur les standards les plus exigeants de l’industrie et reçoit les certifications ISO 9001:2015 (systèmes de gestion de la qualité), ISO 14001:2015 (systèmes de gestion environnementale), et ISO 45001:2018 (systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail). L’année 2021 sera l’année de l’accélération de la mobilité électrique avec l’objectif de l’Etat d’atteindre 100.000 bornes de recharge ouvertes au public sur le territoire d’ici la fin de l’année. Afin de contribuer à ce déploiement massif d’infrastructures de recharge, le programme Advenir a été doté d’aides supplémentaires. Dans ce contexte dynamique, EVBox poursuit sa mission d’accélérateur de la mobilité électrique en France.Corinne Frasson, directeur EVBox France, a eu le plaisir d’intervenir dans une table-ronde sur le plan Objectif 100.000 bornes du gouvernement. Animé par Aurélien Fleurot, journaliste Europe 1 et Mobility TV, cet échange a été l’occasion de décrypter les dernières subventions Advenir et d’échanger sur l’accélération de la demande en infrastructures de recharge ultra-rapide aux côtés de l’Avere-France, Wavestone et DBT.EVBox s’aligne sur les standards les plus exigeants de l’industrie et reçoit les certifications ISO 9001:2015 (systèmes de gestion de la qualité), ISO 14001:2015 (systèmes de gestion environnementale), et ISO 45001:2018 (systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail). Lien vers l’article intégral





Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : +33 1 41 44 70 47

Site :



112 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETel : +33 1 41 44 70 47Site : https://www.evbox.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire