Le nouveau Kia Sorento hybride rechargeable arrive en France













Quatrième génération



Cette version hybride rechargeable du Kia Sorento offre une habitabilité et une modularité maximales, qu’elle doit à la nouvelle plateforme innovante du Sorento de quatrième génération, conçue dès le départ pour recevoir des groupes propulseurs électrifiés. Cette nouvelle plateforme, associée à une structure de caisse particulièrement large, permet au Sorento hybride rechargeable de conserver un vaste espace intérieur et un volume de coffre généreux avec une longueur contenue, tout en restant disponible en configurations cinq et sept places.







Popularité des modèles hybrides rechargeables



« Le Sorento hybride rechargeable vient enrichir la gamme du nouveau Sorento de quatrième génération, et constitue l’un des deux modèles électrifiés actuellement proposés aux clients européens. Il est animé par un groupe propulseur suralimenté destiné à optimiser ses performances, tout en réduisant son impact environnemental et ses coûts d’utilisation. La popularité des modèles hybrides rechargeables continue de progresser en Europe, et le nouveau Sorento s’annonce comme l’un des modèles électrifiés les plus spacieux, pratiques et polyvalents du marché », a commenté Sjoerd Knipping, directeur Planification Produit et Prix chez Kia Motors Europe.



Une puissance généreuse et de faibles émissions



Le Sorento hybride rechargeable est non seulement le modèle le plus vertueux de la nouvelle gamme Sorento en Europe, mais il en est également le plus puissant. Au cœur de son groupe propulseur hybride rechargeable se trouve son moteur 1,6 litre T-GDi (bloc essence suralimenté à injection directe) qui, à lui seul, développe une puissance de 180 ch pour un couple de 265 Nm. Ce moteur thermique est associé à une batterie lithium-ion polymère haute capacité de 13,8 kWh et à un puissant moteur électrique développant une puissance de 66,9 kW (91 ch) pour un couple de 304 Nm. L’action combinée de ces différents éléments permet au groupe propulseur du Sorento hybride rechargeable de délivrer une puissance combinée de 265 ch pour un couple de 350 Nm. En mode 100% électrique, l’autonomie du Sorento PHEV de 57 km permet au conducteur d’accomplir des trajets quotidiens de bonnes distances en sollicitant uniquement le moteur électrique.







Transmission automatique à six rapports



La puissance est transmise aux quatre roues motrices de série par le biais d’une transmission automatique à six rapports. Cette dernière permet de transférer toute la puissance du moteur thermique et du moteur électrique, montés en série, avec des pertes d’énergie réduites. Il en résulte une grande réactivité à l’accélération à n’importe quelle vitesse, avec un accès direct à l’énergie de la batterie à vitesses plus élevées. Le groupe propulseur bénéficie également de nombreuses innovations permettant au Sorento hybride rechargeable d’être à ce jour le modèle hybride rechargeable le plus évolué et le plus efficient de la marque. Ce nouveau venu dans la gamme est le premier modèle PHEV pour lequel Kia utilise un système indépendant de refroidissement par eau de la batterie, permettant ainsi d’optimiser la gestion thermique et le rendement de la batterie haute tension. S’agissant du moteur électrique de 66,9 kW (91 ch), le rotor a bénéficié d’un nouveau procédé de laminage en deux étapes permettant de réduire les niveaux de bruits et vibrations.



CVVD



Le moteur thermique intègre les toutes dernières innovations « Smartstream » de la marque, parmi lesquelles la technologie de régulation en continu de la durée d’ouverture et de fermeture des soupapes (CVVD) qui régule la durée d’ouverture et de fermeture des soupapes d’admission en fonction des conditions de conduite. Cette technologie permet au moteur thermique de basculer d’un cycle de combustion à l’autre, et ainsi de maximiser imperceptiblement ses performances et son rendement énergétique. En fonction des conditions de conduite et du choix du conducteur, le nouveau Sorento hybride rechargeable offre la possibilité de choisir entre 3 modes de conduite écoénergétiques : EV (motricité 100% électrique), HEV (motricité hybride) ou Auto (gestion automatique EV et HEV en fonction des conditions de route).







Une simple pression sur un bouton



D’une simple pression sur le bouton « EV / HEV » situé à proximité de la molette de sélection, le système bascule en mode électrique, hybride ou Auto. En mode 100% électrique – idéal pour les déplacements urbains – le système utilise uniquement l’énergie électrique pour une conduite sans consommation de carburant, ni émissions. En mode HEV (hybride), la priorité est donnée à l’utilisation du moteur thermique, avec le soutien du moteur électrique dans les phases de fortes sollicitations du moteur, ainsi qu’au démarrage et dans les cycles de conduite souple à basse, comme à haute vitesses. Il s’agit du mode à privilégier lors des longs parcours sur autoroute, par exemple, pour préserver la charge de la batterie et pouvoir utiliser la conduite électrique à l’arrivée à destination. Le mode « Auto » quant à lui, s’adapte aux conditions de route et va basculer du mode hybride au mode électrique automatiquement, à chaque fois que la gestion électronique le jugera nécessaire.



Design et aménagement intérieur



La nouvelle plateforme « N3 » de Kia pour ses SUV, inaugurée sur le Sorento de quatrième génération et sur laquelle repose ce nouveau modèle hybride rechargeable, joue un rôle clé dans l’intégration du nouveau groupe propulseur. Sa structure et sa configuration innovantes permettent de maximiser tant l’espace intérieur que le volume du coffre, la batterie étant située sous le plancher de l’habitacle et non pas sous celui du coffre comme bien souvent. Cette nouvelle plateforme s’articule autour d’un compartiment moteur compact et de porte-à-faux avant et arrière raccourcis, avec un empattement plus long de 35 mm, offrant un espace intérieur plus large entre les essieux. Le nouveau modèle Kia présente un design élégant et dynamique accompagné d’une structure et d’une configuration qui permettent au Sorento d’accueillir pour la toute première fois une motorisation électrique.







Spacieux



Pour les passagers, la nouvelle plateforme permet d’optimiser l’espace des trois rangées, offrant un meilleur dégagement à la tête, aux jambes et aux épaules que la plupart de ses rivaux. Ainsi, la nouvelle plateforme crée un espace largement supérieur au niveau des jambes en première et deuxième rangées, ainsi qu’un espace plus ample au niveau de la tête pour les passagers de la troisième rangée. Ainsi, le Sorento hybride rechargeable offre suffisamment d’espace pour accueillir cinq ou sept occupants, selon les versions. Il revendique également l’une des capacités de chargement les plus généreuses de sa catégorie, sa batterie de grande dimension n’empiétant que très peu sur le volume du coffre – lequel atteint 898 litres pour les modèles cinq places avec les sièges de deuxième rangée en place et 809 litres pour les modèles sept places, lorsque la 3e rangée est rabattue. Sur les modèles sept places, avec tous les sièges des 3 rangées en place, le volume du coffre s’établit à 175 litres. Ce volume s’étend à 2.077 litres lorsque la seconde rangée est rabattue pour le modèle 5 places et 1.988 litres pour le modèle 7 places lorsque les deux dernières rangées sont rabattues.



Design extérieur résolument moderne



D’un point de vue esthétique, le Sorento hybride rechargeable arbore un design extérieur résolument moderne, et affiche le badge « eco plug-in » sur le hayon ainsi que la prise de recharge au niveau de l’aile arrière droite. Le nouveau Sorento PHEV sera disponible dans 10 coloris extérieurs différents, dont deux nouveaux qui sont le Brun Taïga et le Bleu Minéral. De même, à l’intérieur, l’habitacle affiche lui aussi un design contemporain avec un combiné d’instrumentation entièrement numérique disposant d’un écran de 12,3 pouces. Il bénéficie de graphismes et cadrans offrant au conducteur une vision claire de l’état du groupe propulseur. Il permet au conducteur de contrôler l’état de charge de la batterie, ainsi que la circulation de l’énergie électrique et thermique au sein du groupe propulseur.







Une tenue de route et des agréments de conduite accrus



La première génération du Sorento (2002-2009) s’appuyait sur un châssis en échelle, tandis que la deuxième génération (2009-2015) – le premier Sorento monocoque – marquait une nette évolution en matière de tenue de route. Aujourd’hui, la nouvelle plateforme « N3 » représente elle aussi une amélioration importante et est conçue pour optimiser la stabilité du véhicule toutes routes confondues. Le véhicule propose désormais une conduite plus confortable et agréable que son prédécesseur, notamment grâce à la nouvelle suspension entièrement indépendante. Les ingénieurs ont cherché à réduire les effets des imperfections de la route, du bruit et des vibrations via la suspension, tout en améliorant le contrôle du châssis et de la direction dans les virages. A cette fin, plusieurs changements géométriques et de nouveaux composants ont été apportés, ainsi que des améliorations sur la structure du système de suspension. L’empattement plus long de 35 mm contribue également à l’amélioration générale du confort de conduite, tandis que la nouvelle carrosserie, bénéficiant d’une augmentation moyenne de 4% de la résistance à la traction, permet également de réduire les vibrations de la caisse.



Transmission intégrale permanente



Et pour agrémenter davantage le plaisir et le confort de conduite, mais aussi la sécurité des occupants quelles que soient les conditions de route, le Kia Sorento dispose d’une transmission intégrale permanente, qui lui confère un réel avantage sur le marché des SUV PHEV en France. Cette transmission intégrale repose sur une réelle chaîne de transmission qui relie le moteur au train arrière du véhicule. La répartition de la traction dépend des conditions de conduite, le conducteur peut observer la répartition de cette traction en temps réel en sélectionnant l’affichage du mode de conduite sur le combiné d’instrumentation. La transmission intégrale permet au véhicule d’asseoir ses performances tout terrain. Ce nouveau SUV est doté du sélecteur de modes de conduite (de série) et du tout nouveau mode multi-terrain (de série également) entre lesquels le conducteur peut naviguer d’une simple pression sur la molette de sélection située sur la console centrale. Le passage d’un mode à l’autre est facilité par l’affichage de visuels sur le combiné d’instrumentation et l’écran 10,25 pouces. Ce nouveau mode multi-terrain permet au Sorento de s’adapter à chaque situation grâce aux différents modes de terrain : « neige », « sable » et « boue ». L’accélération, le freinage et le système de contrôle de traction s’adaptent automatiquement en fonction des conditions et garantissent une meilleure adhérence et un contrôle maximum pour une sécurité optimale.







Une gamme complète de technologies de sécurité et de connectivité



Le Kia Sorento hybride rechargeable offre un niveau d’innovation technologique élevé. Le système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces est disponible avec les fonctions Apple CarPlay et Android Auto pour une parfaite intégration des smartphones. Le Sorento hybride rechargeable se dote également, selon la finition, d’un puissant système audio surround Bose à 12 haut-parleurs, offrant un son plus immersif à tous les occupants, et d’un éclairage d’ambiance intérieur avec 64 coloris au choix. Il propose, en outre, l’innovant système télématique UVO Connect de Kia, connectant le conducteur au monde qui l’entoure et à son véhicule en lui fournissant de précieuses informations via l’écran tactile embarqué et son smartphone. Il intègre les services Kia Live qui indiquent au conducteur les informations de circulation, les prévisions météorologiques, les points d�intérêt et les détails des stationnements potentiels sur voirie et en parking (prix, emplacement et disponibilité notamment), ainsi que les bornes de recharge situées à proximité. UVO Connect permet également au conducteur d’envoyer, via son smartphone, les informations de son itinéraire au système de navigation du Sorento avant de débuter un trajet mais aussi de vérifier l’emplacement du véhicule à tout moment ou de fermer/ouvrir ses portes à distance. De plus, UVO Connect permet à présent d’indiquer à distance au conducteur le temps de charge restant du véhicule lorsque ce dernier est en cours de chargement.



Toute la gamme des systèmes d’aide à la conduite évolués



Le Sorento hybride rechargeable offre toute la gamme des systèmes d’aide à la conduite évolués (ADAS) de Kia qui contribuent à réduire le stress de la conduite et nombre des dangers rencontrés sur la route. Il bénéficie ainsi, selon la finition, de nombreuses technologies parmi lesquelles le système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et une nouvelle fonction croisement (FCA), le système d’affichage des angles morts qui projette désormais une image en temps réel des angles morts au niveau du combiné d’instrumentation digital (BVM), le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), le moniteur avec vision panoramique 360°, la reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA), le régulateur de vitesse intelligent avec fonction Stop and Go (SCC) et le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C), l’assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), l’assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) et le système d’alerte de baisse de vigilance du conducteur (DAW). Il peut également être équipé d’une caméra de recul avec le système de détection de trafic arrière et fonction freinage voiture/piéton (PCA) et le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA). Le nouveau système de sécurité de sortie du véhicule (SEA) du Sorento empêche par ailleurs l’ouverture des portes arrière si le véhicule détecte un danger en approche à l’arrière du véhicule, tel qu’un cycliste ou un autre véhicule.







Premier système de freinage multicollision (MCB) de Kia



Le nouveau Sorento inaugure par ailleurs le premier système de freinage multicollision (MCB) de Kia, permettant de réduire la gravité des dommages en cas de collision secondaire. Ce système freine automatiquement le véhicule en cas de déploiement des airbags après une première collision, assurant ainsi une protection accrue des occupants contre les chocs frontaux ou latéraux secondaires. Le nouveau Kia Sorento hybride rechargeable est disponible dans le réseau Kia, et est assorti de la garantie exclusive 7 ans ou 150.000 km de Kia. Le nouveau Sorento hybride rechargeable est fabriqué dans l’usine de production Kia de Hwasung en Corée. Le nouveau Kia Sorento hybride rechargeable est assorti de série de la garantie exclusive 7 ans ou 150.000 km de Kia, qui couvre également la batterie et le moteur électrique. Le nouveau grand SUV familial de Kia est disponible en 5 ou 7 places. Pour plus d'information



Kia France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









