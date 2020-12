Le Kia Sorento décroche 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP









Le nouveau Kia Sorento a obtenu la note maximale aux crash-tests Euro NCAP. Tous les modèles de la gamme Sorento se sont vu décerner 5 étoiles par le principal organisme européen d’évaluation de la sécurité des véhicules.



En chiffres



Le Kia Sorento a totalisé 82% pour la protection des adultes, 85% pour la protection des enfants, 63% pour celle des piétons et 87% dans la catégorie « Aide à la sécurité ». L’organisme Euro NCAP a salué le Sorento pour la qualité de son habitacle qui a réussi à conserver sa stabilité lors des crash-tests, ainsi que pour sa capacité àassurer une bonne protection de toutes les zones critiques de la caisse, comme l’a démontré l’essai de choc latéral contre une barrière.



Protection des occupants



Le Kia Sorento a également réalisé un excellent score dans le domaine de la protection des enfants. Les essais de résistance des sièges et des appuis-tête ont mis en évidence une excellente protection des passagers contre les blessures aux vertèbres cervicales en cas de collision arrière.



Parmi les équipements



Disponible de série, le système de freinage d’urgence autonome(FCA) du Kia Sorento permet également d’éviter les chocs lors des essais propres à la catégorie « Aide à la sécurité ». Le niveau de sécurité de chacun des modèles de la gamme a été renforcé par l’adoption d’une caisse en acier haute résistance de dernière génération qui leur confère une rigidité torsionnelle supérieure de 12,5% à celle du prétendu « leader » du segment en matière de sécurité. Chaque modèle de la gamme Sorento est doté de série de sept airbags, dont un nouvel airbag central latéral, une technologie résolument innovante offrant une protection supplémentaire de la tête des occupants des sièges avant. Tous les modèles Sorento sont équipés de série du régulateur de couple et assistance au contre-braquage (VSM) et du contrôle électronique de la trajectoire, permettant ainsi au conducteur de garder une parfaite maîtrise au freinage et en virage.



Populaire auprès des familles



Pablo Martinez Masip, directeur planification produit et prix chez Kia Motors Europe, explique : « Le nouveau Kia Sorento se veut un SUV à la fois spacieux, efficient et de haute qualité qui peut accueillir jusqu’à sept occupants tout en garantissant à son propriétaire un excellent niveau de sécurité. Ce nouveau modèle bénéficie d’ores et déjà d’une extrême popularité auprès des familles, qui apprécient tout particulièrement son design irrésistible, ses performances et ses remarquables prestations quelles que soient les conditions climatiques. Il est important de souligner que ce véhicule offre une vaste gamme d’équipements et de technologies destinés à réduire les risques de collision, et à protéger les occupants en cas de choc inévitable ».



Systèmes d’aide à la conduite les plus évolués



Le nouveau Kia Sorento est disponible avec les tout derniers systèmes d’aide à la conduite évolués (ADAS) de Kia. Selon son niveau de finition, il bénéficie des équipements suivants :

- Le système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et une nouvelle fonction croisement (FCA),

- Le système de gestion intelligente des feux de route (HBA),

- Le système d’affichage des angles morts qui projette désormais une image en temps réel des angles morts au niveau du combiné d’instrumentation digital (BVM),

- Le système d’alerte de baisse de vigilance du conducteur (DAW),

- Le système d’aide au maintien dans la file (LKA) et système anti-collision avec détection des angles morts (BCA),

- Le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C),

- La reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse(ISLA),

- Le nouveau système de sécurité de sortie du véhicule(SEA),

- Le système de détection de trafic arrière et fonction freinage voiture/piéton (PCA),

- Le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA),

- Et le moniteur avec vision panoramique 360°.



Assistance active LFA



Il se dote également de l’assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), une technologie d’aide à la conduite opérationnelle entre 0 et 180 km/h. Le système LFA permet de suivre les automobiles en amont, de corriger la trajectoire du véhicule pour rester au milieu de sa voie de circulation et de progresser en cas de trafic dense. Associé au régulateur de vitesse intelligent avec fonction Stop and Go (SCC), il assiste le conducteur en contrôlant l’accélération, le freinage et la direction selon l’évolution des véhicules en amont, et utilise pour ce faire des capteurs afin de maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui précède.



Une seconde paire d’yeux



Le nouveau Sorento hérite également du nouveau système de surveillance des angles morts de Kia qui fait office de « seconde paire d’yeux » pour le conducteur. Il contribue à améliorer la sécurité des occupants et des autres usagers de la route en couvrant les angles morts de part et d’autre du véhicule, et affiche une image haute résolution sur le combiné d’instrumentation.



Système de freinage multicollision



Adopté pour la toute première fois sur un modèle Kia, le système de freinage multicollision (MCB) du Sorento, qui permet de réduire la gravité des dommages en cas de collision secondaire, est également proposé de série. Ce système freine automatiquement le véhicule en cas de déploiement des airbags après une première collision, assurant ainsi une protection accrue des occupants contre les chocs frontaux ou latéraux secondaires.



Premier trimestre 2021 pour les hybrides rechargeables



Le nouveau Kia Sorento est disponible en France, et la livraison de sa version hybride rechargeable débutera au premier trimestre 2021. Chaque modèle Sorento sera assorti de série de la garantie exclusive Kia 7 ans ou 150.000 km.





Pour plus d'information



Kia Motors France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire