Lauréat dans le cadre du plan « France Relance », IES Synergy obtient 3,4 millions d euros













IES Synergy, concepteur et fabricant de bornes de charge rapide pour véhicules électriques, figure parmi les 66 nouveaux projets automobile lauréats dans le cadre du fonds de soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile du plan « France Relance » annoncés le 8 décembre 2020 par le Gouvernement français.



La société bénéficiera à cette occasion d’un très fort soutien de l’Etat à hauteur de 3,4 millions d’euros afin d’accélérer le développement et l’industrialisation de sa nouvelle gamme de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques.





Zoom sur le projet I2RVE d’IES Synergy



L’objectif du projet I2RVE est d’accélérer le développement et l’industrialisation de nouvelles gammes de bornes de recharge rapide pour véhicule électrique afin de répondre aux besoins d’un marché national et international en très forte croissance.

Pour cela IES Synergy compte concentrer ses efforts de R&D sur un design innovant de nouvelles bornes KEYWATT plus économiques, totalement modulaires et versatiles. Ces bornes, avec une large gamme de puissances (de 30 kW à 360 kW) et de tensions (jusqu’à 1 000 Volts), permettront d’adresser tous les futurs besoins d’infrastructures de recharge rapide dans les villes et sur les grands axes routiers.

Ce projet soutenu dans le cadre de France Relance doit permettre, sur le plan social, de maintenir et de créer de nouveaux emplois, et sur le plan économique, de renforcer la compétitivité d’IES Synergy sur les marchés européen, américain et asiatique.





Soutien du Gouvernement à la filière automobile via le plan « France Relance »



Fortement impactée par la crise sanitaire, la filière automobile bénéficie du plan de soutien mis en place dans le cadre du plan « France Relance » présenté par le Premier Ministre le 3 septembre 2020.

Au total ce sont 200 millions d’euros en 2020 et 600 millions d’euros sur 3 ans qui constitueront le fonds de soutien à la filière automobile. Son objectif principal étant de permettre aux entreprises de ce secteur de maintenir leur capacité à concevoir et développer les prochaines générations de véhicules « propres » (électriques, hybrides et hydrogène) pour une transformation écologique de la filière automobile. En accélérant la diversification et la modernisation, notamment l’automatisation et la numérisation des procédés industriels, ces investissements permettront aux entreprises de gagner en compétitivité.

À ce jour sur 800 projets soumis, 151 ont d’ores et déjà été retenus. Lors de la seconde vague de lauréats annoncés le 8 décembre dernier, ce sont 66 nouveaux projets automobiles qui ont été choisis pour un investissement de 193 millions d’euros portant actuellement le fonds de soutien à la filière automobile à un total de 373 millions d’euros.





Les candidatures restent ouvertes



Fort du succès des différents appels à projets, le Gouvernement a décidé de renforcer les moyens dédiés pour l’année 2020, afin de poursuivre dès maintenant la sélection et le financement des meilleurs projets dans le cadre de ces dispositifs. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er juin 2021 :



• S’agissant du volet national, qui comprend le fonds de soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile, les 3 dates successives de relève de dossiers sont prévues au premier semestre 2021 : le 26 janvier 2021, le 31 mars 2021 et le 1er juin 2021.

• S’agissant du volet territorial, les candidatures sont déposées au niveau régional et sont instruites au fil de l’eau jusqu’à épuisement des fonds.



Les modalités de candidatures sont disponibles à l’adresse suivante :

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Plan-de-relance-pour-l-industrie-50441

