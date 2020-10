Lancement en Europe du Mitsubishi Eclipse Cross PHEV









« de geler l’introduction de nouveaux modèles sur le marché européen ». On ne s’attendait donc pas à voir arriver sur notre continent un nouveau SUV hybride rechargeable. Il faut en fait lire entre les lignes.



Modèle restylé



Le Mitsubishi Eclipse Cross PHEV n’est pas à proprement parler « un nouveau modèle », mais une motorisation supplémentaire sur un SUV disponible en Europe et qui vient d’être restylé. « Aucun changement dans la position de MMC : les toutes nouvelles voitures ne sont plus commercialisées en Europe », confirme la branche française du constructeur nippon. L’Eclipse Cross, toutes configurations de groupe motopropulseur confondues, a déjà été vendu sur le territoire européen à plus de 66.000 exemplaires depuis son introduction en 2017. Dans l’Hexagone, les automobilistes ne pouvaient le recevoir en 2020 qu’avec l’architecture essence 1.5 T-MIVEC 163 AS&G 2WD.







Héritier de l’Outlander PHEV



On doit bien reconnaître à Mitsubishi le rôle de pionnier du véhicule hybride rechargeable, grâce à l’Outlander PHEV maintes fois amélioré et qui donne une grande satisfaction à ses utilisateurs. Les témoignages à son sujet vont massivement dans ce sens. « Eclipse Cross deviendra le fleuron technologique de la marque en Europe, avec son groupe motopropulseur hybride rechargeable unique, sa transmission 4 roues motrices à deux moteurs électriques et son système exclusif Super-All Wheel Control (S-AWC) », assure le service de communication de Mitsubishi en France. Concrètement, le GMP de l’Eclipse Cross proposé sur notre continent devrait être composé d’un bloc essence 2,4 l à cycle Atkinson d’une puissance de 135 chevaux, et de 2 moteurs électriques, l’un sur le train avant et l’autre à l’arrière. Ces derniers seraient alimentés par une batterie lithium-ion d’une capacité énergétique de 13,8 kWh.







Eligible au bonus gouvernemental



Le Mitsubishi Eclipse Cross PHEV arriverait en Europe à partir de l’année prochaine. En France, il pourrait sans doute être éligible au bonus gouvernemental à destination des particuliers et des entrepreneurs qui sera alors réduit à 1.000 euros sous conditions. Et ces conditions, l’engin devrait les respecter, à savoir une autonomie supérieure à 50 kilomètres (52 km pour l’Outlander PHEV) et un prix inférieur à 50.000 euros (il débute aux alentours de 32.500 euros pour l’Outlander PHEV). En outre, avec une consommation moyenne estimée à moins de 2 litres aux 100 km selon le cycle mixte WLTP, ses émissions de CO2 devraient se situer en dessous des 50 grammes au kilomètre. La raison qui pourrait empêcher l’Eclipse Cross PHEV de bénéficier de la prime à l’achat serait qu’il ne soit pas commercialisé en France. A ce jour, le constructeur indique seulement : « Il sera progressivement lancé sur certains marchés européens à partir du début du printemps 2021, en fonction de la demande et du potentiel de ces marchés ».



