La version commerciale de la Lucid Air présentée en avril à New York













Lucid Motors a levé le voile en 2016 sur son projet de produire une berline électrique premium à la pointe de la technologie, à horizon 2020. La feuille de route semble respectée après l’annonce de la présentation en avril prochain de la version qui sera commercialisée. L’engin sortira ensuite de l’usine de Casa Grande (Arizona, Etats-Unis) actuellement en construction.







650 km d’autonomie ?



A ce jour, Lucid Motors n’a communiqué que quelques chiches informations autour de sa Lucid Air : prés de 650 kilomètres d’autonomie, une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h, le 0-100 km/h réalisable en moins de 2,5 secondes, et des dispositifs avancés de conduite autonome. Elle serait dotée d’un espace intérieur luxueux pour une empreinte au sol de taille moyenne. Un ensemble de données qui devraient être confirmées et complétées dans 3 mois avec la présentation des modèles de série dans le cadre du New York International Auto Show qui se tiendra du 10 au 19 avril prochains. Le constructeur promet à cette échéance de révéler les spécifications de production, les configurations disponibles et la grille tarifaire.







Casa Grande



En attendant l’ouverture de l’usine de Casa Grande, dont la première phase de construction devrait être achevée fin 2020 permettant alors aux premiers exemplaires livrables d’être produits, 80 prototypes vont être réalisés au siège de Lucid Motors situé à la Silicon Valley. Ils serviront à boucler les derniers essais de roulage en situations réelles et au passage des tests de collision en vue de la certification du véhicule. Le constructeur compte injecter en 2020 quelque 300 millions de dollars (un peu moins de 270 millions d’euros) pour démarrer les chaînes d’assemblage avant la fin de l’année.







4.800 emplois



Une nouvelle enveloppe de 400 millions de dollars (360 millions d’euros) sera ensuite réunie pour utilisation d’ici le milieu des années 2020. A la clé sur le territoire, la création de 4.800 emplois directs et indirects d’ici 2029 avec un impact estimé de 32 milliards de dollars (28,75 milliards d’euros) en revenus pour la ville et le comté, sur une période de 20 ans. « La mission de Lucid Motors est de pousser à l’adoption du transport durable en créant les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l’expérience humaine », explique le jeune constructeur. Casa Grande a été choisi parmi une liste de 60 sites répartis dans 13 Etats américains, pour son dynamisme économique, les infrastructures présentes, la spécialisation de sa main-d’œuvre, la situation géographique et la chaîne d’approvisionnement automobile de la la région Arizona-Sonora. a levé le voile en 2016 sur son projet de produire une berlinepremium à la pointe de la technologie, à horizon 2020. La feuille de route semble respectée après l’annonce de la présentation en avril prochain de la version qui sera commercialisée. L’engin sortira ensuite de l’usine de Casa Grande (Arizona, Etats-Unis) actuellement en construction.A ce jour,n’a communiqué que quelques chiches informations autour de sa Lucid Air : prés de 650 kilomètres d’autonomie, une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h, le 0-100 km/h réalisable en moins de 2,5 secondes, et des dispositifs avancés de conduite autonome. Elle serait dotée d’un espace intérieur luxueux pour une empreinte au sol de taille moyenne. Un ensemble de données qui devraient être confirmées et complétées dans 3 mois avec la présentation des modèles de série dans le cadre du New York International Auto Show qui se tiendra du 10 au 19 avril prochains. Le constructeur promet à cette échéance de révéler les spécifications de production, les configurations disponibles et la grille tarifaire.En attendant l’ouverture de l’usine de Casa Grande, dont la première phase de construction devrait être achevée fin 2020 permettant alors aux premiers exemplaires livrables d’être produits, 80 prototypes vont être réalisés au siège desitué à la Silicon Valley. Ils serviront à boucler les derniers essais de roulage en situations réelles et au passage des tests de collision en vue de la certification du. Le constructeur compte injecter en 2020 quelque 300 millions de dollars (un peu moins de 270 millions d’euros) pour démarrer les chaînes d’assemblage avant la fin de l’année.Une nouvelle enveloppe de 400 millions de dollars (360 millions d’euros) sera ensuite réunie pour utilisation d’ici le milieu des années 2020. A la clé sur le territoire, la création de 4.800 emplois directs et indirects d’ici 2029 avec un impact estimé de 32 milliards de dollars (28,75 milliards d’euros) en revenus pour la ville et le comté, sur une période de 20 ans., explique le jeune constructeur. Casa Grande a été choisi parmi une liste de 60 sites répartis dans 13 Etats américains, pour son dynamisme économique, les infrastructures présentes, la spécialisation de sa main-d’œuvre, la situation géographique et la chaîne d’approvisionnement automobile de la la région Arizona-Sonora.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire