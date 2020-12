La recharge rapide boostée par de nouvelles aides en France

Le Ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a confirmé les 2 programmes gouvernementaux pour améliorer les déplacements à longues distances en voitures électriques.



100 millions d’euros pour de nouvelles stations



Sur la période 2021-2022, 100 millions d’euros tirés sur le budget du plan de relance vont être alloués à la création de nouvelles stations de recharge sur les aires d’autoroutes et les nationales. Elles devront présenter un minimum de 4 points de recharge rapide. Pour espérer bénéficier de cette aide gouvernementale qui pourra atteindre jusqu’à 40% des coûts d’installation, les porteurs de nouveaux projets devront adopter une puissance de 150 kW pour quelques connecteurs.



Jusqu’à 240.000 euros pour la création d’un hub



Plus vastes que les stations électriques classiques et devant pouvoir absorber tous les besoins de recharge, les hubs devraient se développer en France dans les centres urbains et à proximité des gares et aéroports. Pour eux, une aide spécifique, d’un montant compris entre 100.000 et 240.000 euros par hub, sera financée par le dispositif des certificats d’économie d’énergie du programme Advenir. Plusieurs bornes devront adopter la recharge ultrarapide avec une puissance minimale de 150 kW.

Commentaires

Il faudra surtout que ces stations facturent en kWh consommés payables par une simple CB.

