La Poste et sa flotte de véhicules électriques distinguées par Vigéo Eiris

Le groupe a même reçu ce mois-ci la meilleure note (75/100) attribuée par l’agence de notation sociale et environnementale internationale fondée en 2002, filiale de Moody’s depuis l’année dernière. Elle récompense une politique en responsabilité sociétale des entreprises démarrée il y a 20 ans. Cette distinction place la Poste en numéro 1 mondial « sur l’ensemble de sa démarche RSE », se réjouit Muriel Barnéoud, directrice de l’engagement sociétal pour le groupe.



39.000 VE



Parmi les raisons invoquées par Vigéo Eiris pour justifier cette mise en avant, la flotte de véhicules électriques exploitée par l’entreprise, une des plus importantes à l’échelle de la planète. Elle compte quelque 39.000 engins (dont 23.000 vélos assistés) qui, comme tous les sites de la Poste, sont alimentés avec une électricité d’origine 100% renouvelable. Ce sont en tout cas les informations officiellement communiquées. D’ici à 2025, le groupe a programmé une nouvelle baisse de CO2 (-30%).



L’attention au personnel



En plus des efforts environnementaux, la Poste a aussi été distinguée par sa politique en ressources humaines. Cette dernière se résume ainsi de manière chiffrée : 7% de collaborateurs en situation de handicap, 50% de cadres femmes pour 52,4% de femmes au sein du groupe, 80% des collaborateurs ont été bénéficiaires de formation en 2019.









