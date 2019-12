La Métropole Nice Côte d’Azur lance ses bus électriques











Le lancement par la métropole de cette ligne 100% électrique marque une accélération dans sa politique visant à offrir aux niçois des transports propres. Une accélération qui sera encore amplifiée dans les années à venir puisque l’objectif est désormais d’avoir une flotte de bus totalement zéro émission en 2025. Couplée avec la mise en service des lignes 2 et 3 du réseau de tramway, cette politique permettra d’améliorer fortement la qualité de l’air sur la métropole niçoise.





Une première ligne emblématique



Le choix de la ligne 12 pour faire circuler ses premiers bus électriques est tout à fait emblématique puisque, depuis la réorganisation du réseau de bus métropolitain suite à la mise en service de la ligne Est-Ouest du tramway, cette ligne est la seule à emprunter la célèbre Promenade des Anglais. C’est une ligne avec une fréquence de toutes les 10 minutes de 5h du matin à 21h40, qui représente environ 5 000 voyages/jours.

Pour la desservir, la Métropole Nice Côte d’Azur a choisi les bus électriques GX 337 d’Heuliez Bus. Des bus de 12 mètres de long et dotés d’une technologie innovante. Equipé d’un moteur électrique d’une puissance max de 190 kW avec un couple de 2 100 Nm, alimenté par des batteries intégrées au pavillon et dans le compartiment arrière. Une recharge de 5 à 6 minutes est réalisée aux 2 terminus via un pantographe descendant selon le système OppCharge. Une recharge complétée la nuit au dépôt par prise CCS Combo 2. De quoi permettre à ces bus d’assurer une mission quotidienne supérieure à 350 km.







Une flotte de bus 100% zéro émission en 2025



Depuis 2008, la ville de Nice développe une offre de transports propres, caractérisée notamment par des Vélos bleus en libre-service, des locations de voitures et de scooters électriques en free-floating via Renault Mobility et Cityscoot. La création des lignes 2 et 3 du tramway a également permis de supprimer 800 passages de bus chaque jour sur la Promenade des Anglais. les bus avaient déjà été concernés par cette politique avec le déploiement d’une flotte circulant au Gaz Naturel.

Le passage aux bus électriques marque le lancement d’une nouvelle étape avec en ligne de mire un objectif très ambitieux puisque lors de l’inauguration du dernier tronçon de la ligne 2 du tramway avec son arrivée au port, le Maire de Nice Christian Estrosi a réaffirmé sa volonté d’avoir une flotte de bus totalement zéro émission à l’horizon 2025 (électriques, bio GNV, hydrogène). Cette politique est destinée principalement à améliorer la qualité de l’air sur le territoire métropolitain. Des premiers résultats positifs ont d’ailleurs déjà été enregistrés puisqu’une étude réalisée par AtmoSud a montré qu’une baisse de 30% des Oxydes d’Azote (NOx), de 19,2% des émissions particules de particules fines (PM2,5) et de 16,3% des gaz à effet de serre avait été enregistrée sur la Promenade des Anglais depuis la mise en service de la ligne 2 du tramway et la réorganisation du réseau de bus.







Enedis en soutien



L’engagement de la Métropole Nice Côte d’Azur dans la transition énergétique bénéficie du soutien actif d’Enedis, le gestionnaire de son réseau d’électricité avec qui elle a signé un contrat de concession de longue durée. Ainsi pour le tramway, Enedis est intervenu afin que le réseau électrique supporte sans encombre les appels de puissance à la fois aux terminus mais également aux abords de chaque stations puisque les lignes 2 et 3 utilisent une technologie de recharge innovante par le sol, à chaque station lors de la descente et la montée des voyageurs.

Concernant la mise en service des bus électriques sur la ligne 12, Enedis a dû procéder à une adaptation des installations électriques existantes afin de pouvoir installer sur les deux terminus les mâts de charge sur lesquels les bus vont puiser l’énergie durant 5 à 6 minutes pour se recharger en bout de ligne. Pour le terminus de la Place Toja à proximité de la Promenade des Arts, Enedis a d’ailleurs profité des modifications réalisées sur le réseau électrique pour l’arrivée du tramway place Garibaldi. Une simple adaptation fut suffisante tandis que des travaux plus importants ont été nécessaires pour renforcer la puissance pour l’autre terminus à Cap 3000.







Le tramway, l’autre mode de transport zéro émission



Si le remplacement des bus thermiques bruyants et polluants joue un rôle majeur pour aller vers une offre de transports propres, la création d’un véritable réseau de tramway est tout de même le facteur essentiel de cette politique conduite par la Métropole Nice Côte d’Azur. Avec ses importantes capacités de transport et sa vitesse de circulation, il incite un grand nombre de personnes à abandonner l’usage de la voiture individuelle pour leur transport du quotidien. La création des deux nouvelles lignes a aussi permis de supprimer un grand nombre de lignes de bus.

A cet égard la ligne 2, dont l’inauguration du dernier tronçon a eu lieu samedi dernier, a joué un rôle essentiel. En reliant désormais l’Aéroport à l’Ouest de la ville au Port situé à l’Est, elle offre une véritable alternative à la voiture. Electrique, le tramway est un autre mode de transport zéro émission. Par rapport à d’autres métropoles, Nice accusait un certain retard dans ce domaine mais avec la mise en service des deux nouvelles lignes, celui-ci est désormais comblé. Ceci pour le plus grand plaisir des habitants du territoire qui peuvent aujourd’hui se déplacer plus facilement et vont bénéficier d’une meilleure qualité de l’air.







Metropole Nice Cote d'Azur

