La Lucid Air se dévoile









Peter Rawlinson: « La Lucid Air est une voiture emblématique qui montre les avancées possibles lorsqu’on repousse encore plus loin les frontières de la technologie et des performances des véhicules électriques. »

Pour ses créateurs, la Lucid Air est le fruit d’une approche révolutionnaire, le « Space Concept », tirant parti de la miniaturisation de la transmission du véhicule électrique afin d’optimiser l’espace intérieur de l’habitacle. Ainsi, en proposant des moteurs électriques à la fois plus petits et plus puissants, tout en améliorant grandement le conditionnement du groupe propulseur, Lucid Motors est en mesure de récupérer de l’espace pour les passagers et leur confort. Le Space Concept contribue également aux proportions originales de la Lucid Air qui ne s’appuie sur aucun repère traditionnel de la conception automobile. Cela donne lieu à une voiture élégante qui se distingue sur la route.







Des performances hors normes



La Lucid Air se différencie également par ses performances hors normes, bien supérieures à celles des autres berlines électriques sur le marché. Disposant jusqu’à 1080 chevaux de puissance cumulée dans une architecture à double moteur et à transmission intégrale, elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 270 km/h. Grâce à un pack de batteries dont la capacité est de 113 kWh dans la meilleure configuration, l’autonomie de la Lucid Air est estimée par le constructeur à plus de 832 km selon le cycle américain EPA.

L’excellence de la technologie de batterie, développée en interne et basée sur plus de 3.2 millions de kilomètres de test en situation réelle, est le fruit d’un système de gestion de batterie sur mesure, ainsi qu’à un conditionnement intelligent des cellules et à une très forte densité énergétique. De plus, la Lucid Air est en mesure de bénéficier de toute la puissance des bornes rapides, en étant susceptible de recevoir une charge maximale de 300 kW. De quoi récupérer 480 km d’autonomie en seulement 20 minutes de charge. En outre, elle dispose de la technologie V2G et intègre un chargeur bidirectionnel de 19,2 kW pour la charge à domicile ou en « Vehicle-to-Vehicle ».







Une déclinaison en quatre versions



Si les réservations sont d’ores et déjà ouvertes pour la Lucid Air, celle-ci sera déclinée en quatre versions dont les livraisons interviendront progressivement en débutant par le plus haut de gamme. Les premiers modèles à être livrés au printemps 2021 seront ceux de la Dream Edition offrant une combinaison unique des fonctionnalités et de la technologie de Lucid avec une motorisation d’une puissance maximale de 1080 chevaux. Non disponible en Europe, cette édition limitée comprendra également des roues « AeroDream » uniques de 21 pouces, mises en valeur par un écusson et une garniture particuliers marquant son caractère d’édition limitée emblématique de la Lucid Air.

Viendra ensuite, le modèle Grand Touring équipé de moteurs d’une puissance cumulée de 800 chevaux, mais bénéficiant de la plus grande autonomie (832 km contre 748 km pour la Dream Edition). La version Touring arrivera au dernier trimestre 2021. Elle sera équipée d’une motorisation d’une puissance maximale de 620 chevaux et dont l’autonomie est ramenée à 655 km. Une version Air est annoncée pour 2022, mais ses caractéristiques en matière de puissance et d’autonomie n’ont pas encore été communiquées. Un modèle qui constituera l’entrée de gamme de la Lucid Air et qui sera disponible aux Etats-Unis à partir de 80 000 dollars.







Après avoir savamment orchestré le buzz depuis plusieurs semaines autour du lancement de sa berline haut de gamme 100% électrique, Lucid Motors a dévoilé sa Lucid Air il y a quelques jours depuis son siège de Newark dans la Silicon Valley en Californie. Une voiture luxueuse aux performances étonnantes que cette start-up aux dents longues positionne comme la future rivale de la Tesla Model S. Pour le PDG et Directeur technique de Lucid MotorsPour ses créateurs, la Lucid Air est le fruit d’une approche révolutionnaire, le, tirant parti de la miniaturisation de la transmission du véhicule électrique afin d’optimiser l’espace intérieur de l’habitacle. Ainsi, en proposant des moteurs électriques à la fois plus petits et plus puissants, tout en améliorant grandement le conditionnement du groupe propulseur, Lucid Motors est en mesure de récupérer de l’espace pour les passagers et leur confort. Le Space Concept contribue également aux proportions originales de la Lucid Air qui ne s’appuie sur aucun repère traditionnel de la conception automobile. Cela donne lieu à une voiture élégante qui se distingue sur la route.La Lucid Air se différencie également par ses performances hors normes, bien supérieures à celles des autres berlines électriques sur le marché. Disposant jusqu’à 1080 chevaux de puissance cumulée dans une architecture à double moteur et à transmission intégrale, elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 270 km/h. Grâce à un pack de batteries dont la capacité est de 113 kWh dans la meilleure configuration, l’autonomie de la Lucid Air est estimée par le constructeur à plus de 832 km selon le cycle américain EPA.L’excellence de la technologie de batterie, développée en interne et basée sur plus de 3.2 millions de kilomètres de test en situation réelle, est le fruit d’un système de gestion de batterie sur mesure, ainsi qu’à un conditionnement intelligent des cellules et à une très forte densité énergétique. De plus, la Lucid Air est en mesure de bénéficier de toute la puissance des bornes rapides, en étant susceptible de recevoir une charge maximale de 300 kW. De quoi récupérer 480 km d’autonomie en seulement 20 minutes de charge. En outre, elle dispose de la technologie V2G et intègre un chargeur bidirectionnel de 19,2 kW pour la charge à domicile ou enSi les réservations sont d’ores et déjà ouvertes pour la Lucid Air, celle-ci sera déclinée en quatre versions dont les livraisons interviendront progressivement en débutant par le plus haut de gamme. Les premiers modèles à être livrés au printemps 2021 seront ceux de la Dream Edition offrant une combinaison unique des fonctionnalités et de la technologie de Lucid avec une motorisation d’une puissance maximale de 1080 chevaux. Non disponible en Europe, cette édition limitée comprendra également des rouesuniques de 21 pouces, mises en valeur par un écusson et une garniture particuliers marquant son caractère d’édition limitée emblématique de la Lucid Air.Viendra ensuite, le modèle Grand Touring équipé de moteurs d’une puissance cumulée de 800 chevaux, mais bénéficiant de la plus grande autonomie (832 km contre 748 km pour la Dream Edition). La version Touring arrivera au dernier trimestre 2021. Elle sera équipée d’une motorisation d’une puissance maximale de 620 chevaux et dont l’autonomie est ramenée à 655 km. Une version Air est annoncée pour 2022, mais ses caractéristiques en matière de puissance et d’autonomie n’ont pas encore été communiquées. Un modèle qui constituera l’entrée de gamme de la Lucid Air et qui sera disponible aux Etats-Unis à partir de 80 000 dollars.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Evènement partenaire Journées AVEM de l'électro-mobilité

Tous les évènements à venir... L’AVEM organise sa quatrième édition des Journées AVEM de l’électro-mobilité, qui aura lieu à Cagnes-sur-Mer en septembre 2021. Cet événement permettra aux acteurs... A lire également / sur le même thème Un bel été pour les véhicules électriques L’Avere-France vient de publier les chiffres cumulés des immatriculations des véhicules électrifiés pour les mois de juillet et août 2020. Une période au cours de...

Uber engage sa révolution électrique Même s’il a déjà lancé certaines actions en faveur du développement de la mobilité électrique, notamment à Londres où il avait passé un accord avec Nissan portant sur la...

Départ imminent pour le Riviera Electric Challenge C’est après beaucoup d’incertitudes liées à la crise sanitaire et un dispositif COVID mis en place dans les règles de l’art que l’organisateur, Alain Gaggero, peut se...

Airbus des batteries : Total et PSA créent une co-entreprise dédiée à la fabrication de batteries Alors que le Premier ministre Jean Castex a confirmé jeudi que la production de batteries pour véhicules électriques constituait l’une des priorités du Plan de relance,...

Skoda présente son SUV 100% électrique Skoda a présenté cette semaine à Prague l’Enyaq iV, un SUV 100% électrique qui est le premier modèle de série du constructeur tchèque à être basé sur la plateforme MEB,...

Retrouvez nous sur Facebook