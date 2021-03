La Dacia Spring affiche ses tarifs et tient sa promesse













Un véhicule qui certes n’est pas fait pour traverser toute la France, mais qui répond tout de même à de nombreux usages urbains et péri-urbains avec son autonomie de 230 km en cycle WLTP et même de 305 km en ville (WLTP city). Une autonomie obtenue avec un moteur électrique fiable et robuste, d’une puissance de 33 kW (44 ch), alimenté par une batterie d’une capacité de 27,4 kWh. De plus, sous son look de SUV se cache une citadine dotée d’une habitabilité record avec 4 vraies places. Dès à présent, la Dacia Spring est proposée en deux versions : une version grand public et une version Business pour les sociétés d’autopartage, les loueurs et les flottes d’entreprise. Une déclinaison utilitaire sans banquette arrière, dite Cargo, sera également disponible en 2022 pour répondre au défi de la livraison du dernier kilomètre.







A partir de 12 403 € pour les particuliers



Pour les particuliers, la Dacia Spring est disponible en France à partir de 12 403 € (bonus écologique déduit) ou en Location Longue Durée dès 89 €/mois, bonus écologique déduit (limité à 27% du coût d’acquisition du véhicule TTC) et prime à la conversion de 2 500 € incluse). Les précommandes seront ouvertes à partir du 20 mars pour des premières livraisons à l’automne. Outre de faire partie des premiers clients livrés, passer une précommande permettra de bénéficier d’un badge de recharge offert donnant accès au réseau Plugsurfing (plus de 220 000 points de charge en Europe, dont 30 000 en France) et de profiter de 2 000 km de charge offerts pour les clients de la version Confort Plus.



Deux versions sont en effet proposées aux particuliers. La version Confort (12 403 € TTC) équipée de série de la climatisation manuelle, de la radio Bluetooth, de feux de jour LED et d’un câble de charge mode 2. La roue de secours est en option (180 €), de même que le câble de charge mode 3 Type 2 (250 €) et la peinture métallisée (500 €). Pour 13 498 € ou 94 €/mois en LLD (prime à la conversion de 2500 € incluse), la version Confort Plus comprend également de série un pack Techno (Media Nav 7 ’’ avec réplication smartphone, USB, caméra de recul et radar arrière), la roue de secours et la peinture métallisée. La prise Combo DC 30 kW est en option (600 €), de même que le câble de charge mode 3 Type 2 (250 €).







Une version Business encore moins chère



Pour répondre aux nouvelles mobilités et offrir aux professionnels des flottes et de l’autopartage une réponse pragmatique aux besoins d’une mobilité durable accessible à tous, Dacia a développé une version spécifique de la Spring pour le marché de l’autopartage : Dacia Spring Business. Une version s’appuyant sur l’expertise acquise avec Zity, le service opéré par le Groupe Renault à Madrid et à Paris. Un modèle pré-équipé pour accueillir la technologie des opérateurs permettant la géolocalisation et autorisant l’ouverture des portes à l’aide d’un smartphone. Dans l’habitacle, l’environnement de l’opérateur est disponible pour l’utilisateur sur l’écran du système multimédia et de navigation grâce à la réplication filaire smartphone (Apple Car Play et Android Auto).



Disponible en blanc ou gris clair, avec des touches de bleu sur les barres de toit, la version Business est accessible à partir de 12 264 € TTC, soit un tarif encore moins élevé que la version pour les particuliers. Le Pack Techno est tout de même en option (450 €), de même que la prise Combo DC 30 kW (600 €), le câble de charge mode 3 Type 2 (250 €) et la peinture métallisée (500 €). Si la Dacia Spring ne sera disponible qu’à l’automne pour les particuliers, la version Business le sera dans les prochains jours. Ainsi, dès le 18 mars, Dacia partira en campagne à travers 5 capitales européennes pour prendre possession de l’asphalte et clamer haut et fort la démocratisation du véhicule électrique. De même, le service de location proposé par les Centres Leclerc devrait être opérationnel très rapidement.



