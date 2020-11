La Commission européenne en soutien au plan Bus 2025 de la RATP









« Connecting Europe Facility » qui vise à financer les infrastructures de transports durables. Complétée par un prêt équivalent de la Caisse des Dépôts, partenaire de la Commission européenne dans la mise en œuvre de ce programme, cette aide vient conforter la volonté d’Île-de-France Mobilités et de la RATP d’être des acteurs très engagés dans la réussite du Green Deal européen dont l’objectif est de faire de l’Union européenne la première économie neutre en gaz à effet de serre d’ici à 2050.

Rappelant que l’autorité organisatrice des transports Île-de-France Mobilités s’est donnée pour objectif de convertir 10 500 bus et cars roulant sur son réseau aux énergies propres avec deux échéances : 2025 pour les zones urbaines les plus polluées et 2029 pour l’ensemble de la région, la Présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse s’est félicité de ce soutien financier de la Commission européenne qui souligne la dimension européenne du projet francilien. Un programme qui va se poursuivre durant plusieurs années et pour lequel l’appui de l’Union européenne est primordial.







600 nouveaux bus électriques et biogaz par an dès 2021



Lancé dès 2014, le plan Bus 2025 répond à la volonté d’Île-de-France Mobilités de supprimer les bus diesel du réseau francilien et de les remplacer par des bus propres. Après une première phase d’expérimentation, des premiers appels d’offres ont été lancés et la RATP compte réceptionner 1 500 bus neufs électriques et 2 200 bus biogaz d’ici à 2025. D’ores et déjà, près de 600 nouveaux bus électriques ou biogaz sont attendus dès l’année prochaine pour verdir progressivement le parc de la RATP qui compte aujourd’hui 142 bus électriques et 240 fonctionnant au GNV.

Tout en se déclarant fière d’avoir obtenu ce premier soutien, Catherine Guillouard, la Présidente Directrice Générale de la RATP, espère bien que la Commission européenne continuera à soutenir dans la durée ce programme dont l’ampleur et la valeur ajoutée n’ont pas d’équivalent en Europe. Un Plan qui a déjà permis à la RATP de réduire ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que sa consommation énergétique de 20% par rapport à 2004, et dont l’objectif est de diminuer de 50% le bilan carbone de la RATP.







L’adaptation des dépôts de bus à la mobilité électrique



Outre l’aide à l’acquisition de bus électriques, la subvention de la Commission européenne doit également servir à financer la transformation de l’outil industriel de la RATP. Celle-ci a déjà engagé d’importants chantiers d’adaptation au sein de ses centres techniques afin de convertir progressivement à l’électrique et au biogaz ses 25 dépôts installés en Île-de-France. La transformation de ces dépôts pour qu’ils soient en mesure d’assurer la recharge des bus électriques ou l’alimentation en bio GNV des bus représente un défi technologique pour la RATP qui a prévu d’investir près de 600 millions d’euros afin d’être en mesure de le relever.

Aujourd’hui, 13 centres bus vont être adaptés et modernisés afin d’être équipés à 100% de bus électriques. Il s’agit des sites de Lagny, Corentin, Pleyel, Lilas, Béliard, Lebrun, Croix-Nivert, Malakoff, Point-du-Jour, Asnières, Charlebourg, Vitry et Neully Bords de Marne. Les sites de Lagny et Corentin ont été les premiers à avoir été équipés, tandis que des travaux sont actuellement en cours sur trois sites : Pleyel, Lilas et Lebrun. A Malakoff, le chantier doit débuter d’ici la fin de l’année. Les travaux démarreront ensuite progressivement sur les autres sites afin que la RATP soit en mesure d’accueillir et de faire fonctionner les quelques 1500 bus électriques attendus d’ici à 2025.





