La Citroën Ami One Concept récompensée









Présentée il y a presque un an, le concept de véhicule électrique minimaliste du constructeur aux chevrons a reçu le « Grand Prix de la Mobilité en ville » décerné par un jury d’experts et de passionnés qui officiaient dans le cadre du Festival automobile international. Ouvert aux Invalides (Paris) jusqu’à ce dimanche 2 février 2020, cet événement présente également le 19_19 Concept qui, à l’inverse, offre une « vision de l’ultra-confort et de la mobilité extra urbaine ».



Cube



De forme cubique, le concept électrique, dont le nom s’inspire de la célèbre berline Ami 6 dessinée par Flaminio Bertoni avec une lunette arrière inversée, ne serait pas une énième voiture proposée à la vente dans les concessions si elle connaissait un avenir commercial. Avec un habitacle original pouvant accueillir 2 personnes, elle serait d’abord la carte de visite d’une mobilité partagée et branchée à travers un service d’autopartage comme Free2Moove. Citroën a aussi imaginé la proposer à travers diverses autres formules de location. Classé parmi les quadricycles légers, grâce à son poids réduit de 425 kilos et à sa vitesse maximale bridée à 45 km/h, l’engin pourrait-être conduit dès l’âge de 16 ans.



Le commentaire du DG



« La marque est très fière de recevoir le Grand Prix de la Mobilité en Ville, un thème qui constitue un véritable enjeu d’avenir pour Citroën. En 100 ans, la marque a toujours fait preuve d’innovation et de créativité pour démocratiser la liberté de mouvement, comme par exemple avec la 2 CV. Avec Ami One Concept, Citroën imagine une solution de mobilité urbaine accessible à tous : compacte, sécurisante, 100% électrique, abordable et digitale, une réelle rupture dans l’accès à la mobilité urbaine. Cette belle idée n’est pas un exercice gratuit et nous lui apporterons une suite très prochainement ! », a commenté Vincent Cobée, directeur général de Citroën, en recevant la récompense lors de l’inauguration du Festival automobile international, mercredi dernier 29 janvier 2020.









