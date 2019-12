La borne escamotable Streetplug dans un quartier historique









C’est dans le centre-ville classé, au milieu de la grande place du marché, à Maastricht (Pays-Bas), que plusieurs exemplaires de la borne escamotable Streetplug ont été installés. « C’est tellement unique qu’une borne de recharge ne rencontre pas d’obstacle pour être implantée dans un cadre historique », se réjouit le fabriquant.



ZE logistique



Comme d’autres villes à travers le monde, Maastricht est en route pour un approvisionnement logistique à zéro émission. La question des solutions adaptées pour desservir les centres-villes en zones exemptes d’émissions d’ici 2025 trouve déjà ici des réponses. Outre l’objectif de supprimer les émissions de CO2, de NOx et de particules résultant de la logistique urbaine, l’amélioration de la sécurité routière et de l’accessibilité ainsi que la réduction des nuisances sonores sont également importantes. La législation européenne stipule même que d’ici 2050, seuls les véhicules sans émission pourront entrer dans la ville.



Maintien au frais



Cette nouvelle approche de la logistique urbaine nécessite également de réfléchir à la mise en œuvre de solutions efficaces. Ce qui comprend une borne pour les produits frais, une installation qui permet de continuer à maintenir au froid l’intérieur des caissons isothermes des camions, moteur diesel arrêté, pendant que leurs conducteurs amènent les commandes dans les cafés et les restaurants du centre-ville. C’est cette approche qui a motivé l’implantation de 4 bornes escamotables StreetPlug sur le Vrijthof à Maastricht. Pas de pollution sonore ni de pollution de l’air ! Le marché de Noël bat son plein, les installations de recharge n’y sont pas gênantes pour les personnes qui visitent ce magnifique centre-ville historique.





