L’usine Mercedes Wörth prête à la production des camions électriques













camion eActros de Mercedes sera le premier modèle électrique à sortir en série de l’usine allemande de Wörth, en 2021. Il sera suivi l’année suivante par le eEconomic reposant sur la même base.



Lignes d’assemblage partagées



Au bord du Rhin, l’usine de Wörth, fondée en 1963, est aujourd’hui la plus grande unité d’assemblage de camions pour le constructeur, détrônant progressivement le site plus que centenaire de Gaggenau. Il peut en sortir à la journée près de 500 exemplaires au total des modèles Arocs, Atego, et surtout de l’Actros, produit depuis plus de 20 ans, et devenu le camion le plus vendu dans le monde. Ces engins rejoignent les flottes de clients installés dans plus de 150 pays. Parce qu’ils partagent une structure de base identique, l’Actros et sa déclinaison électrique eActros empruntent au début de leur processus d’assemblage les mêmes lignes. Mercedes a voulu jouer la souplesse afin de pouvoir être réactif aux fluctuations des demandes du marché.







Conversion des bâtiments



Depuis environ 1 an, le constructeur prépare le hall 75 de l’usine de Wörth à l’installation sur les modèles électriques de divers éléments non traditionnels qui sera effectuée dans le cadre d’un processus distinct. Ainsi l’assemblage de la chaîne cinématique de l’eActros. Une nouvelle ligne de montage a été développée, spécifique à l’implantation de toute l’architecture électrique, en particulier les composants haute tension. Ensuite, les camions à batterie de traction réintégreront le processus de fabrication normal pour les opérations de finition et d’inspection finale. Tout le site sera progressivement alimenté avec de l’électricité obtenue de sources renouvelables. Ce qui « contribuera ainsi à la décarbonation de Daimler Trucks », souligne le service de communication du groupe.



2 modèles de camions électriques



Mercedes a présenté en 2016 le prototype de son camion électrique eActros, depuis 2018 en tests intensifs chez plusieurs client répartis dans quelques pays, dont l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, et la Belgique. Une autonomie de 200 kilomètres sur le terrain est obtenue d’un pack lithium-ion d’une capacité énergétique de 240 kWh. Pouvant être rechargé en 2 heures à un flux maximal de 150 kW, il alimente 2 moteurs électriques qui développent chacun une puissance de 126 kW pour un couple maximal de 485 Nm. L’eEconomic, quant à lui, s’appuie sur le modèle diesel Economic développé spécifiquement pour des travaux d’entretien en ville, notamment en configuration benne à ordures ménagères. Son groupe motopropulseur sera repris de l’eActros. D’abord proposé en configuration 6x2, l’engin sera doté d’un rayon d’action supérieur à 100 km.



Actuellement en cours de tests intensifs en conditions réelles dans les mains de quelques clients privilégiés, ledesera le premier modèle électrique à sortir en série de l’usine allemande de Wörth, en 2021. Il sera suivi l’année suivante par lereposant sur la même base.Au bord du Rhin, l’usine de Wörth, fondée en 1963, est aujourd’hui la plus grande unité d’assemblage depour le constructeur, détrônant progressivement le site plus que centenaire de Gaggenau. Il peut en sortir à la journée près de 500 exemplaires au total des modèles Arocs, Atego, et surtout de l’Actros, produit depuis plus de 20 ans, et devenu lele plus vendu dans le monde. Ces engins rejoignent les flottes de clients installés dans plus de 150 pays. Parce qu’ils partagent une structure de base identique, l’Actros et sa déclinaisonempruntent au début de leur processus d’assemblage les mêmes lignes. Mercedes a voulu jouer la souplesse afin de pouvoir être réactif aux fluctuations des demandes du marché.Depuis environ 1 an, le constructeur prépare le hall 75 de l’usine de Wörth à l’installation sur les modèlesde divers éléments non traditionnels qui sera effectuée dans le cadre d’un processus distinct. Ainsi l’assemblage de la chaîne cinématique de l’. Une nouvelle ligne de montage a été développée, spécifique à l’implantation de toute l’architecture, en particulier les composants haute tension. Ensuite, lesà batterie de traction réintégreront le processus de fabrication normal pour les opérations de finition et d’inspection finale. Tout le site sera progressivement alimenté avec de l’électricité obtenue de sources renouvelables. Ce qui, souligne le service de communication du groupe.a présenté en 2016 le prototype de sonélectrique, depuis 2018 en tests intensifs chez plusieurs client répartis dans quelques pays, dont l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, et la Belgique. Une autonomie de 200 kilomètres sur le terrain est obtenue d’un pack lithium-ion d’une capacité énergétique de 240 kWh. Pouvant être rechargé en 2 heures à un flux maximal de 150 kW, il alimente 2 moteursqui développent chacun une puissance de 126 kW pour un couple maximal de 485 Nm. L’, quant à lui, s’appuie sur le modèle diesel Economic développé spécifiquement pour des travaux d’entretien en ville, notamment en configuration benne à ordures ménagères. Son groupe motopropulseur sera repris de l’. D’abord proposé en configuration 6x2, l’engin sera doté d’un rayon d’action supérieur à 100 km.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire