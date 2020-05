L’électrique gagne le nautisme avec Lanéva









Marc Ronet, Maxime Pachot et François Richard qui se sont installés au sein d’une Principauté à la pointe du développement durable sur laquelle se trouve l’un des principaux marchés du nautisme de luxe.

Bercés dans leur enfance par l’histoire de la belle plaisance des années 50 ainsi que par l’innovation technologique des 60 dernières années, ces 3 fondateurs ont conçu leur bateau électrique élégant en s’inspirant du travail de Carlo Riva. Ils ont aussi été influencés par les grands inventeurs du XIXème siècle comme Nicolas Tesla ou Moritz von Jacobi. Le nom de leur société vient d’ailleurs de la rivière (La Neva) sur laquelle fut lancé par ce dernier le premier bateau électrique au monde, en 1838 à Saint-Pétersbourg.





Un bateau haut de gamme entièrement propulsé à l’électrique



Si les fondateurs de Lanéva ont beaucoup puisé dans l’histoire du nautisme, ils ont néanmoins laissé libre cours à leur imagination pour concevoir leurs bateaux high-tech, fabriqués avec des matériaux nobles et durables. Des bateaux de 7,90 m de long équipés de deux moteurs électriques à flux axial offrant une efficacité énergétique de 95%. Des moteurs alimentés par une batterie Lithium Polymère garantissant une autonomie suffisante pour répondre à l’usage de loisirs de ces « day-boats ».

Ce système de propulsion efficace permet, selon Lanéva Boats, une réduction de 97% des émissions de CO2 par rapport à un bateau équipé d’un moteur à combustion interne et une réduction de 65% des coûts de fonctionnement. Lanéva se positionne résolument sur un marché de niche et vise principalement les particuliers fans de cabotage ou les hôtels haut de gamme désireux d’offrir à leur clientèle des balades en mer respectueuses de l’environnement à bord de petits bateaux de luxe privilégiant l’utilisation de matériaux bio-sourcés, avec une préférence pour la fibre de lin et le liège.







Une version commerciale améliorée



Par rapport au prototype présenté l’an dernier, Lanéva a apporté plusieurs améliorations à la version commerciale de son bateau électrique. Les essais techniques réalisés lors de la première saison de navigation ont poussé la startup monégasque à faire quelques ajustements, notamment au niveau de la propulsion qui est le cœur du bateau. Un retour au chantier naval situé aux Sables d’Olonne a notamment permis d’intégrer un nouveau pack de batteries d’une capacité énergétique de 140 kWh. Des progrès ont également enregistrés sur les deux moteurs électriques afin de gagner en fiabilité et en performances.

Avec ces nouveaux équipements, le navire conçu par Lanéva est désormais susceptible d’évoluer à une vitesse de croisière de 15 nœuds (avec des pointes à 30 nœuds), tout en ayant une autonomie de 45 miles nautiques (environ 80 km). Des technologies de pointe ont aussi été utilisées pour peaufiner l’interface servant pour la gestion, la surveillance et la maintenance du bateau. Une interface rendant possible le contrôle du bateau du bout des doigts via les écrans dédiés ou depuis un iPad. Un système de navigation intelligent qui fournira également en temps réel de nombreuses informations sur la capitainerie, la météo ou l’autonomie du navire.







