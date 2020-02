L’électrique démarre l’année 2020 sur les chapeaux de roues











Un record historique dû principalement à deux modèles : la Renault Zoé et la Peugeot e-208 qui représentent plus de 70% des ventes de véhicules électriques en janvier. Les raisons de ces résultats exceptionnels sont certes un peu conjoncturelles avec le durcissement du malus écologique qui a poussé les automobilistes a anticipé les immatriculations avant le premier janvier pour les modèles thermiques, tandis qu’au contraire certains constructeurs ont eu intérêt à retarder quelque peu les livraisons de leurs voitures électriques afin d’améliorer leur bilan CO2 en 2020, et éviter ou limiter ainsi les pénalités découlant de l’entrée en vigueur des nouvelles normes européennes. Mais le boom de l’électrique est aussi lié à l’arrivée dans les concessions de nouveaux modèles qui d’emblée ont séduit un large public.





La Zoé, 3ème voiture la plus vendue en France



C’est le cas de la Nouvelle Renault Zoé qui enregistre à elle seule près de la moitié des immatriculations de véhicules électriques avec 5 331 exemplaires, ce qui la place en troisième position des voitures les plus vendues en France au cours de ce mois de janvier. La Zoé est accompagnée sur le podium par deux autres nouveautés : la Peugeot e-208 et la DS 3 Crossback e-Tense. Viennent ensuite le Kia e-Niro, la Citroën C-Zéro, la Nissan Leaf et le Hyundai Kona. A noter que la Tesla Model 3, deuxième meilleure vente de voiture électrique en 2019, n’occupe que le dixième rang en janvier avec seulement 124 unités vendues.

Renault occupe également les deux premières places du classement des immatriculations de véhicules utilitaires électriques avec le Kangoo ZE et la version commerciale de la Zoé. Mais, avec respectivement 193 et 140 exemplaires, ces résultats sont plutôt décevants à l’image de ce marché dans son ensemble qui tarde à décoller faute d’une offre suffisamment renouvelée. A noter tout de même l’apparition sur le podium de la version utilitaire de la Peugeot e-208. Une apparition tout de même nettement moins spectaculaire que celle dans la catégorie des véhicules particuliers électriques.







Débuts réussis pour la Peugeot e-208



La Peugeot e-208 fait en effet une entrée fracassante dans ce classement en se hissant directement à la seconde place avec 2 537 exemplaires. PSA semble être parvenu à accélérer l’arrivée dans les concessions de ce modèle très attendu qui a rapidement trouvé sa place aux côtés de la Nouvelle Peugeot 208 thermique. Avant l’arrivée de la Volkswagen ID.3, la Peugeot e-208 s’affirme d’ores et déjà comme une rivale sérieuse pour la Renault Zoé qui a sans doute bien fait de se renouveler et d’améliorer ses performances. La lutte pour le leadership dans les prochains mois s’annonce indécise et devrait encore tirer vers le haut le marché du véhicule électrique en France.

A un moindre degré, la DS 3 Crossback e-Tense a également réussi son entrée avec 597 immatriculations en janvier. Le groupe PSA s’illustre également avec ses nouveaux modèles hybrides rechargeables dont l’arrivée dans les concessions est à l’origine de la forte progression de ce marché. Celui-ci totalise 3 813 immatriculations en janvier, soit une hausse de 238% par rapport au même mois de l’an dernier. Avec 934 unités, le Peugeot 3008 PHEV occupe la première place du classement, suivi du DS 7 et de la Peugeot 508 hybrides rechargeables. A eux trois, ces nouveaux modèles de PSA représentent un peu plus de 50% des immatriculations sur ce marché.







L’AVERE-France vient de publier le bilan détaillé des immatriculations de véhicules électriques pour janvier 2020. Un mois à marquer d’une pierre blanche pour la mobilité électrique puisque, dans un marché automobile en baisse de 13%, plus de 11 600 véhicules légers électriques et 3 800 hybrides rechargeables ont été immatriculés en janvier, soit une progression globale de 227% par rapport au mois de janvier 2019. Avec 10 952 unités, les véhicules particuliers électriques ont représenté 8,2% des ventes de véhicules neufs contre 1,9% sur l’ensemble de l’année 2019.Un record historique dû principalement à deux modèles : la Renault Zoé et la Peugeot e-208 qui représentent plus de 70% des ventes de véhicules électriques en janvier. Les raisons de ces résultats exceptionnels sont certes un peu conjoncturelles avec le durcissement du malus écologique qui a poussé les automobilistes a anticipé les immatriculations avant le premier janvier pour les modèles thermiques, tandis qu’au contraire certains constructeurs ont eu intérêt à retarder quelque peu les livraisons de leurs voitures électriques afin d’améliorer leur bilan CO2 en 2020, et éviter ou limiter ainsi les pénalités découlant de l’entrée en vigueur des nouvelles normes européennes. Mais le boom de l’électrique est aussi lié à l’arrivée dans les concessions de nouveaux modèles qui d’emblée ont séduit un large public.C’est le cas de la Nouvelle Renault Zoé qui enregistre à elle seule près de la moitié des immatriculations de véhicules électriques avec 5 331 exemplaires, ce qui la place en troisième position des voitures les plus vendues en France au cours de ce mois de janvier. La Zoé est accompagnée sur le podium par deux autres nouveautés : la Peugeot e-208 et la DS 3 Crossback e-Tense. Viennent ensuite le Kia e-Niro, la Citroën C-Zéro, la Nissan Leaf et le Hyundai Kona. A noter que la Tesla Model 3, deuxième meilleure vente de voiture électrique en 2019, n’occupe que le dixième rang en janvier avec seulement 124 unités vendues.Renault occupe également les deux premières places du classement des immatriculations de véhicules utilitaires électriques avec le Kangoo ZE et la version commerciale de la Zoé. Mais, avec respectivement 193 et 140 exemplaires, ces résultats sont plutôt décevants à l’image de ce marché dans son ensemble qui tarde à décoller faute d’une offre suffisamment renouvelée. A noter tout de même l’apparition sur le podium de la version utilitaire de la Peugeot e-208. Une apparition tout de même nettement moins spectaculaire que celle dans la catégorie des véhicules particuliers électriques.La Peugeot e-208 fait en effet une entrée fracassante dans ce classement en se hissant directement à la seconde place avec 2 537 exemplaires. PSA semble être parvenu à accélérer l’arrivée dans les concessions de ce modèle très attendu qui a rapidement trouvé sa place aux côtés de la Nouvelle Peugeot 208 thermique. Avant l’arrivée de la Volkswagen ID.3, la Peugeot e-208 s’affirme d’ores et déjà comme une rivale sérieuse pour la Renault Zoé qui a sans doute bien fait de se renouveler et d’améliorer ses performances. La lutte pour le leadership dans les prochains mois s’annonce indécise et devrait encore tirer vers le haut le marché du véhicule électrique en France.A un moindre degré, la DS 3 Crossback e-Tense a également réussi son entrée avec 597 immatriculations en janvier. Le groupe PSA s’illustre également avec ses nouveaux modèles hybrides rechargeables dont l’arrivée dans les concessions est à l’origine de la forte progression de ce marché. Celui-ci totalise 3 813 immatriculations en janvier, soit une hausse de 238% par rapport au même mois de l’an dernier. Avec 934 unités, le Peugeot 3008 PHEV occupe la première place du classement, suivi du DS 7 et de la Peugeot 508 hybrides rechargeables. A eux trois, ces nouveaux modèles de PSA représentent un peu plus de 50% des immatriculations sur ce marché.





Pour plus d'information



AVERE-France



22 avenue Jean Aicard

75011 Paris



Tel : 01 53 25 00 60

Mail :





22 avenue Jean Aicard75011 ParisTel : 01 53 25 00 60Mail : association@avere-france.org









Commentaires

Combien de VE commercialisés sont homologués pour tracter?

Quand les propriétaires de remorques et caravanes pourront ils passer au VE?



Il me semble que le sujet est délaissé par les pro-VE et il reste difficile de trouver des infos sur ce point précis.

Ce pourrait être le sujet d’un article? "Peugeot e-208 fait en effet une entrée fracassante" dans les showroom de cette même marque ;-)

Les chiffres de janvier sont non représentatifs de la tendance vu que nombre de livraisons de fin 2019 ont été reportées à janvier 2020 par certains constructeurs pour améliorer leur moyenne de CO2 sur l’année en cours. Sans oublier effectivement les nouveaux modèles qui alimentent les succursales pour les essais. Attendons les chiffres de février pour voir la tendance réelle.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Rejoindre le réseau AVEM Devenez adhérent de l'association



Découvrir les avantages adhérent AVEM



Formulaire de demande d'adhésion



Constructeurs, importateurs, distributeurs, collectivités, écoles, entreprises ou particuliers, rejoignez dès à présent le réseau d'adhérents de l'association et bénéficiez des nombreux avantages accordés à nos membres... A lire également / sur le même thème Le gouvernement se prépare à un nouveau soutien à la filière hydrogène En marge de la réunion annuelle de l’Hydrogen Council, l’association internationale qui regroupe 80 acteurs majeurs de la filière, Elisabeth Borne, la Ministre de la ...

Une Nouvelle Mégane en version hybride rechargeable Après la présentation au salon de l’auto de Bruxelles des versions hybride de la Clio et hybride rechargeable du Captur, et avant la présentation le mois prochain à...

A Londres, Uber abat la carte de l’électrique En grande difficulté à Londres où l’Autorité organisatrice des transports de la métropole lui a retiré sa licence en pointant du doigt des problèmes de sécurité, Uber,...

Totem mobi se restructure et se diversifie Service d’autopartage en free-floating fonctionnant avec des Renault Twizy, Totem mobi fait aujourd’hui partie du paysage urbain à Marseille. En quelques années Totem...

Airbus des batteries : Emmanuel Macron lance la construction de l’usine pilote Après sa validation en décembre dernier par la Commission européenne, le projet d’« Airbus des batteries » a franchi une nouvelle étape cette semaine avec le lancement,...