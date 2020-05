L’édition 2021 de la Green Expedition se déroulera au Maroc









Après le Cap Nord l’année dernière et l’Argentine en 2018, la Green Expedition s’élancera depuis Toulouse le 13 mars 2021, via l’Espagne, vers Cap Juby, au Sud du Maroc, aux portes du Sahara. Cette destination symbolique évoque le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Plus largement, les organisateurs du périple souhaitent rendre hommage à l’Aéropostale en suivant sur terre un des parcours mythiques des pionniers de l’aviation. Ce sont 3.000 kilomètres qui seront avalés en 10 jours par les participants montés sur motos ou à bord de voitures électriques.



Parcours libre



Pour être le premier équipage à arriver à destination, il faudra chercher le meilleur itinéraire qui devra tenir compte des possibilités de recharges intermédiaires en adéquation avec les capacités du véhicule utilisé. Attention, l’usage de groupes électrogènes ne sera pas autorisé. Juste éventuellement des systèmes de recharge sur batterie. Vents, différences de températures, dénivelés, etc. : la pratique de l’écoconduite sera donc très certainement indispensable pour rejoindre les étapes sélectionnés. « D’une journée à l’autre, les conditions météorologiques peuvent radicalement changer et une journée ensoleillée aux températures clémentes peut très bien précéder une journée froide et venteuse », préviennent les organisateurs.



Défi humanitaire et sportif



Au défi technique et écologique bien ancré dans les aventures imaginées par ATO (Atypik Travel Organisation), s’ajoutent les dimensions sportives et humanitaires. Une bonne condition physique est donc nécessaire pour participer à cet événement placé sous le haut patronage du ministère de la Transition écologique et solidaire. La nouvelle expédition sert également de support à l’acheminement de fournitures scolaires dans des écoles primaires et rurales à proximité de la côte, entre Tanger et Tarfaya. Les participants au raid seront également appelés à sensibiliser à l’écologie les élèves rencontrés.



Qualités des équipages



ATO indique que sa Green Expedition vers le Maroc est l’occasion de réunir autour d’une aventure en véhicules électriques des « férus de nouveaux défis, sportifs de haut niveau, personnalités et entrepreneurs ». Les 2 précédentes éditions se sont déroulées dans une vive convivialité et un partage fort des émotions. Une recette à conserver de Toulouse à Cap Juby.





Pour plus d'information



Atypik Travel Organisation

Bruno RICORDEAU

5, Rue de Mayenne

72140 SILLE LE GUILLAUME



Tel : 06 76 04 48 81

Mail :

Site :



Bruno RICORDEAU5, Rue de Mayenne72140 SILLE LE GUILLAUMETel : 06 76 04 48 81Mail : b.ricordeau@atypik-travel.com Site : http://www.thegreenexpedition.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire