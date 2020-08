L’ADEME lance un appel à projets sur la thématique Transports et Mobilité durable













« Accélération du développement des écosystèmes d’innovation performants ». S’inscrivant dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir dont la vocation est de soutenir les projets d’entreprises permettant de développer de nouveaux relais de croissance, cet AAP entend participer à la relance de l’économie en accélérant la mise sur le marché d’innovations au service d’objectifs industriels prometteurs dans le domaine des transports et de la mobilité durable.

Associant subventions et avances remboursables en fonction des risques liés aux projets, ce financement public est destiné à soutenir d’un côté une recherche fondamentale amont et d’un autre la résolution des problématiques avales d’industrialisation et de déploiement. La hauteur du financement pourra atteindre 60% des coûts de Recherche Industrielle et 45% des coûts de Développement Expérimental pour les petites entreprises. Des taux ramenés à 50 et 35% pour les moyennes entreprises et à 40 et 25% pour les grandes entreprises. Cet AAP sera clôturé le 28 juin 2021, avec trois relevés intermédiaires le 28 octobre 2020, le 28 janvier 2021 et le 28 mars 2021.







Les objectifs de l’appel à projets



L’appel à projets lancé par l’ADEME vise à soutenir des projets de recherche et développement portés par des entreprises, seules ou associées au sein d’un consortium, qui accélèrent la mise sur le marché de technologies ou de services innovants en matière de transport, de logistique et de mobilité. Des projets qui doivent notamment permettre d’améliorer les mobilités du quotidien grâce à des solutions de transport plus efficaces, plus propres et plus accessibles. Des solutions susceptibles, entre autres, d’apporter des alternatives à l’usage individuel de la voiture ou de réduire l’empreinte environnementale des transports.

Les thématiques plus particulièrement visées à travers cet AAP concernent les véhicules terrestres plus propres et plus performants ou les véhicules automatisés et connectés. Pour les premiers, il pourrait s’agir notamment de projets structurants de la chaîne de valeur du véhicule électrique (moteurs électriques, électronique de puissance, cellules et pack batteries, etc.) ou encore de dispositifs de charge pour VE communiquant avec le réseau électrique et pilotables à distance. Concernant les véhicules autonomes, les projets pourraient porter sur le développement de capteurs plus performants. Enfin des projets sont attendus en matière d’automatisation des systèmes de livraison du dernier kilomètre et la reconversion d’espaces urbains (stations-service ou parkings) en espaces logistiques zéro émission automatisés.







Les critères de sélection



La sélection des projets retenus, ainsi que la fixation du niveau de financement, s’effectueront selon plusieurs critères. Il sera tout d’abord tenu compte du caractère innovant du projet avec notamment une comparaison des innovations technologiques proposées à un état de l’art international. La pertinence du projet sera ensuite examinée par rapport aux enjeux écologiques et énergétiques, mais aussi au regard de ses retombées économiques et industrielles. Pour cela, sera menée une analyse poussée des objectifs commerciaux du projet et de la qualité de son modèle économique, ainsi que de sa capacité à rembourser les avances remboursables à partir d’événements déclencheurs objectifs et mesurables.

L’impact des projets en termes d’emplois sera également pris en considération, avec une importance particulière accordée à la localisation géographique de la production ainsi qu’aux perspectives de création, de développement ou de maintien de l’activité pendant et à l’issue du projet sur une période de 5 ans. Il sera également tenu compte de l’impact sociétal du projet, notamment en matière de sécurité et sureté (des personnes et des biens) ou de la compétitivité hors coûts des entreprises. Enfin, le dernier critère retenu sera la qualité du consortium et l’organisation du projet. Un moyen de juger de sa capacité financière à mener à bien le projet mais aussi d’évaluer la pertinence et la complémentarité du partenariat envisagé.



Pour accéder à l’appel à projet :

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=3CDE08AB73E6178DE634BE0C0CA8F237288B2379



Pour plus d'information



ADEME



STM DVTD

500 route des Lucioles

06500 VALBONNE



Site :



