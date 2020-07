Kia : Partir en vacances avec une voiture électrique, c’est possible !













vacances avec un Kia e-Niro. Il a ainsi totalisé plus de 3.000 kilomètres, en réalisant entre 438 et 729 km par jour. « Nous ne souhaitions pas réaliser un record de traversée de la France, mais nous voulions, bien au contraire, démontrer qu’un possesseur d’un véhicule 100% électrique Kia, en conduisant son véhicule normalement, comme il ferait avec un moteur thermique classique, peut parcourir des longues distances quel que soit son lieu de résidence en France », commente Marc Hedrich, directeur général de Kia Motors France.







Conditions de la démonstration



Les trajets ont été réalisés du lundi 22 au vendredi 26 juin derniers, selon un scénario conforme aux recommandations de la sécurité routière : pause toutes les 2 heures, 10 heure de conduite au maximum par jour. Les températures qui ont parfois avoisiné les 37° C n’ont pas empêché le e-Niro 64 kWh (finition Premium, option chargeur 11 kW AC) de poursuivre son chemin à une allure soutenue, y compris sur autoroute, dans le respect des limitations de vitesse. Deux recharges rapides ont été effectuées sur les 4 premiers trajets : Lille-Dijon (584 km via Reims et Troyes), Dijon-Montpellier (729 km via Lyon et Marseille), Montpellier-Arcachon (617 km via Toulouse), et Arcachon-Saint-Malo (637 km via Rennes). Pour le dernier voyage, jusqu’à Paris, les 438 km ont été réalisés en ne s’arrêtant qu’une fois à une borne rapide. Kia diffuse







Niro, le best-seller de Kia en France



Pour la première fois en juin dernier, le Niro (électrique, et hybride rechargeable ou non) s’est distingué comme le modèle de Kia le plus vendu en France. Sur fond de records de ventes, 5.042 véhicules de la marque ont été immatriculés le mois dernier dans l’Hexagone (en progression de 28% par rapport à juin 2019), dont 1.532 e-Niro et 332 e-Soul. Pour comparaison, le volume des ventes mondiales s’est élevé à 207.406 unités, dont 60.005 en Corée du Sud. A l’échelle de la planète, le Top 3 des achats s’est composé des 3 SUV Sportage (30.792 exemplaires écoulés en juin 2020), Seltos (25.550, non commercialisé en Europe) et Sorento (22.426 unités). Le mois dernier est aussi celui de l’arrivée chez nous de la déclinaison hybride rechargeable dans la famille XCeed qui prend toujours plus d’importance. Le nouvel engin existe en 4 niveaux de finition : Motion, Active, Design et Premium.



