Kia Motors rejoint Ionity

Hyundai Motor Group et sa filiale Kia Motors ont rejoint Ionity, l’un des premiers réseaux européens de recharge à haute puissance, en tant que partenaire stratégique et actionnaire. En participant à cette co-entreprise, Kia Motors encouragera l’extension de ce réseau de recharge à haute puissance le long des autoroutes européennes, favorisant ainsi une adoption plus large de la mobilité zéro émission.



Tarifs préférentiels



Le réseau de recharge Ionity utilise la norme de recharge européenne CCS (système de charge combiné). Utilisant 100% d’énergie renouvelable, le réseau Ionity permet aux conducteurs de véhicules électriques de voyager, non seulement sans produire la moindre émission, mais également avec un bilan carbone neutre tout en profitant de tarifs préférentiels. Il s’agit d’une étape importante pour garantir le succès de la mobilité électrique en Europe. En France, des tarifs préférentiels pour les clients Kia détenteurs de véhicules électriques seront communiqués dans le courant du 1er trimestre 2021.



Commodité



« Pour Kia, l’expérience produit et client dépend directement de la commodité et des avantages réels des solutions proposées. Grâce à cet investissement dans le réseau Ionity, nous faisons désormais partie de l’un des plus vastes réseaux d’infrastructures de recharge en Europe », a déclaré Thomas Schemera, vice-président exécutif et responsable de la division Produits chez Hyundai Motor Group. « Nous nous engageons à fournir des solutions complètes visant à faciliter au mieux la transition vers la mobilité électrique pour les conducteurs ».



Partenaire engagé



« Avec l’arrivée de Hyundai Motor Group, nous accueillons parmi nous un partenaire engagé, fort d’une expérience internationale en matière de mobilité électrique », déclare Michael Hajesch, CEO de Ionity. « Dès aujourd’hui, nous poursuivrons ensemble nos efforts pour sensibiliser les populations à la mobilité électrique et promouvoir l’innovation dans ce domaine, afin de généraliser l’utilisation des véhicules électriques, en particulier sur longs trajets ».



A propos de Ionity



Ionity vise à normaliser l’utilisation des véhicules électriques sur longs trajets. L’entreprise établit et exploite un réseau de recharge à haute puissance (HPC) le long des autoroutes européennes, en utilisant des technologies de pointe qui offrent une capacité de charge pouvant atteindre 350 kW. Ce faisant, les conducteurs de véhicules électriques actuels et futurs – utilisant la norme européenne de recharge CCS (système de charge combiné) – peuvent recharger leur batterie en un temps record sur l’une des bornes de leur trajet. Chaque station de recharge du réseau Ionity comprend en moyenne quatre bornes de recharge. Dans la droite ligne de son engagement en faveur du développement durable, Ionity propose exclusivement des chargeurs fournissant 100% d’énergie renouvelable, pour une conduite à la fois zéro émission et neutre en carbone.



Depuis 2017



Fondée en 2017, Ionity est une co-entreprise entre BMW Group, Mercedes Benz AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group et Volkswagen Group (qui comprend les marques Audi et Porsche). Chez Ionity, plus de 75 collaborateurs participent à façonner l’avenir de la mobilité électrique. L’entreprise a son siège social à Munich et dispose d’un bureau supplémentaire à Oslo, en Norvège. Ionity est une marque déposée au niveau international.





Pour plus d'information



Kia Motors France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



