Kia lance une offre de recharge sur-mesure pour ses clients













Une attente client forte



Avec cette nouvelle offre, Kia répond à une attente client forte. En effet, 70% des particuliers (maison individuelle et copropriété) n’utilisent que rarement les bornes de recharge publiques, 90% des résidents en maison individuelle se rechargent principalement à leur domicile et seuls 10% le font au moins une fois par semaine au bureau (Source: enedis.fr). Face aux nombreuses interrogations des clients sur le matériel à acquérir, la faisabilité de l’installation et son coût, Kia apporte des réponses claires et efficaces. Cette offre sera déployée avec le réseau de concessionnaires Kia.



Une gamme de bornes adaptée



Kia Motors France a sélectionné, avec son partenaire ZEborne-Proxiserve, une gamme de solutions de recharge simple, performante et parfaitement adaptée aux caractéristiques des véhicules électriques de sa gamme. C’est, pour le client, l’assurance de faire le meilleur choix au meilleur prix et en toute sérénité.



Parcours client simplifié



Le parcours client est simplifié, tout comme la mise en relation avec ZEborne-Proxiserve. Aussi, une plateforme digitale a été spécialement créée à cet effet. Ce parcours personnalisé débute en concession avec une configuration répondant aux besoins du client afin de lui permettre de faire le meilleur choix.Enfin, tout au long du processus, les clients sont accompagnés par une équipe de professionnels qui les conseille et les oriente.







Tarifs connus à l’avance



Dans un souci de clarté, les tarifs sont connus à l’avance et incluent un forfait standard d’installation de la borne de recharge correspondant à 80% des configurations rencontrées (installation murale située au même niveau à 15 mètres linéaires du tableau électrique). Grâce au parcours personnalisé proposé par Kia Motors France et ZEborne-Proxiserve, les clients bénéficient d’un forfait d’installation réalisé sur-mesure en fonction de la configuration des lieux, de la conformité des équipements électriques et de leurs attentes.



En détail



La prestation comprend : Un devis gratuit et immédiat sans engagement réalisé en concession ; une vérification de la conformité technique de l’installation électrique chez le client ; une validation technique de la configuration du projet d’installation ; la fourniture de la borne, du câblage et des protections électriques nécessaires ; la main-d’œuvre d’installation par des professionnels certifiés et la mise en service ; la garantie (2 ans pour le matériel, 1 an pour l’installation).



Pour les hybrides rechargeables : Prise renforcée (2,3 kW – 12 A)



Disposant d’un circuit dédié et des protections spécifiques adéquates, elle répond aux impératifs de sécurité. La prise électrique domestique classique représente 58% des usages de recharge de véhicules électriques rechargeables (Source: enedis.fr).Cette prise n’est pas adaptée à ce type de charge qui est trop conséquente, c’est pourquoi il est essentiel d’investir dans une prise renforcée, pour plus de confort mais aussi et surtout pour plus de sécurité. Dès 515 euros TTC, installation comprise.



Pour les électriques : Borne avec gestion dynamique (7,4 kW – 32 A)



C’est l’idéale pour les véhicules électriques à grande autonomie de Kia. Elle offre un confort de charge sans égal, des recharges moins fréquentes et l’assurance d’un véhicule complétement chargé en l’espace d’une nuit, si besoin. Dès 1.490 euros TTC, installation comprise.



Gestion dynamique



La gestion dynamique de la charge est un atout majeur. C’est pourquoi toutes les bornes de recharge proposées par Kia disposent de ce système. Ce dispositif permet d’ajuster en temps réel la puissance de charge en fonction de la puissance disponible à domicile. Cela se traduit par une diminution instantanée de la consommation de la borne lorsque plusieurs appareils électriques sont en fonction, et inversement lorsque les appareils ne sont plus utilisés. Ainsi, le risque qu’une installation électrique disjoncte de manière intempestive est évité.



Confort d’utilisation



Ce dispositif apporte un confort d’utilisation sans commune mesure à son détenteur ainsi qu’une meilleure maîtrise de son budget car il permet de conserver son abonnement électrique tel quel. L’ensemble des Kia 100% électriques sont livrées de série avec, en complément du câble domestique pour recharge lente, un câble T2-T2 pour de la recharge accélérée sur courant alternatif. Ce câble permet de se brancher sur des bornes domestiques et/ou publiques. La valeur d’un câble de ce type étant d’environ 300 euros TTC, soit une économie intéressante pour les détenteurs de véhicules Kia 100% électriques.



En exemples



Temps de recharge selon la solution utilisée :

- Véhicules hybrides rechargeables : 2h45 avec la prise renforcée.

- Véhicules électriques : 7h10 pour une charge complète (de 20 à 100%), environ 2h15 pour 100 km d’autonomie, sur la borne de recharge de 7 kW.

- Véhicules électriques avec option chargeur embarqué triphasé 11 kW : 4h45 pour une charge complète (de 20 à 100%), environ 1h30 pour 100 km d’autonomie, sur une borne de recharge 11 kW minimum.



Les aides de financement



Des dispositifs d’aides pour le financement d’installation de solutions de recharge à destination des particuliers, comme des professionnels, existent, à commencer par le crédit d’impôt pour la Transition Energétique (CITE). Un montant forfaitaire de 300 euros (valable jusqu’au 31/12/2020) destiné au particulier est octroyé pour l’installation d’une borne électrique ou d’une prise de recharge sur le lieu de résidence principale. Plus d’informations et conditions d’éligibilité sur



Advenir



Il existe également la prime Advenir. Cette initiative vient couvrir les coûts de fourniture et d’installation de points de recharge à hauteur de 40% par point de charge pour les parkings privés et pour les flottes d’entreprises, et de 50% pour les parkings de copropriétés (cumulable avec la CITE de 300 euros pour les particuliers) et les personnes publiques. Plus d’informations et conditions d’éligibilité sur « 100.000 bornes ».



ZEborne-Proxiserve



Notre partenaire ZEborne-Proxiserve dispose de toutes les certifications requises à l’obtention de ces aides. Un accompagnement pour des projets plus complexes, comme l’installation de réseaux de recharge pour les parkings de copropriétés ou de flottes d’entreprises, est assuré par une équipe de professionnels dédiée. Après audit, des solutions personnalisées sont proposées afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque profil de clients.



Compétitive



L’offre Kia est l’une des plus compétitives sur le marché des offres constructeurs, en termes de produits et de performances proposés. Avec cette nouvelle offre de solutions de recharge sur-mesure, tout client intéressé par un modèle Kia électrique rechargeable pourra, en concession, recevoir les conseils les plus complets pour envisager en toute sérénité son accession à l’électromobilité, qu’il s’agisse du véhicule, comme de sa recharge sans que de connaissances sur l’électricité ne soient nécessaires. Kia Motors France lance, en partenariat avec ZEborne-Proxiserve, une nouvelle offre pour faciliter l’accès de ses clients à la recharge individuelle, via l’acquisition d’une solution de recharge en habitat individuel, collectif ou sur le lieu de travail.Avec cette nouvelle offre, Kia répond à une attente client forte. En effet, 70% des particuliers (maison individuelle et copropriété) n’utilisent que rarement les bornes de recharge publiques, 90% des résidents en maison individuelle se rechargent principalement à leur domicile et seuls 10% le font au moins une fois par semaine au bureau (Source: enedis.fr). Face aux nombreuses interrogations des clients sur le matériel à acquérir, la faisabilité de l’installation et son coût, Kia apporte des réponses claires et efficaces. Cette offre sera déployée avec le réseau de concessionnaires Kia.Kia Motors France a sélectionné, avec son partenaire ZEborne-Proxiserve, une gamme de solutions de recharge simple, performante et parfaitement adaptée aux caractéristiques des véhicules électriques de sa gamme. C’est, pour le client, l’assurance de faire le meilleur choix au meilleur prix et en toute sérénité.Le parcours client est simplifié, tout comme la mise en relation avec ZEborne-Proxiserve. Aussi, une plateforme digitale a été spécialement créée à cet effet. Ce parcours personnalisé débute en concession avec une configuration répondant aux besoins du client afin de lui permettre de faire le meilleur choix.Enfin, tout au long du processus, les clients sont accompagnés par une équipe de professionnels qui les conseille et les oriente.Dans un souci de clarté, les tarifs sont connus à l’avance et incluent un forfait standard d’installation de la borne de recharge correspondant à 80% des configurations rencontrées (installation murale située au même niveau à 15 mètres linéaires du tableau électrique). Grâce au parcours personnalisé proposé par Kia Motors France et ZEborne-Proxiserve, les clients bénéficient d’un forfait d’installation réalisé sur-mesure en fonction de la configuration des lieux, de la conformité des équipements électriques et de leurs attentes.La prestation comprend : Un devis gratuit et immédiat sans engagement réalisé en concession ; une vérification de la conformité technique de l’installation électrique chez le client ; une validation technique de la configuration du projet d’installation ; la fourniture de la borne, du câblage et des protections électriques nécessaires ; la main-d’œuvre d’installation par des professionnels certifiés et la mise en service ; la garantie (2 ans pour le matériel, 1 an pour l’installation).Disposant d’un circuit dédié et des protections spécifiques adéquates, elle répond aux impératifs de sécurité. La prise électrique domestique classique représente 58% des usages de recharge de véhicules électriques rechargeables (Source: enedis.fr).Cette prise n’est pas adaptée à ce type de charge qui est trop conséquente, c’est pourquoi il est essentiel d’investir dans une prise renforcée, pour plus de confort mais aussi et surtout pour plus de sécurité. Dès 515 euros TTC, installation comprise.C’est l’idéale pour les véhicules électriques à grande autonomie de Kia. Elle offre un confort de charge sans égal, des recharges moins fréquentes et l’assurance d’un véhicule complétement chargé en l’espace d’une nuit, si besoin. Dès 1.490 euros TTC, installation comprise.La gestion dynamique de la charge est un atout majeur. C’est pourquoi toutes les bornes de recharge proposées par Kia disposent de ce système. Ce dispositif permet d’ajuster en temps réel la puissance de charge en fonction de la puissance disponible à domicile. Cela se traduit par une diminution instantanée de la consommation de la borne lorsque plusieurs appareils électriques sont en fonction, et inversement lorsque les appareils ne sont plus utilisés. Ainsi, le risque qu’une installation électrique disjoncte de manière intempestive est évité.Ce dispositif apporte un confort d’utilisation sans commune mesure à son détenteur ainsi qu’une meilleure maîtrise de son budget car il permet de conserver son abonnement électrique tel quel. L’ensemble des Kia 100% électriques sont livrées de série avec, en complément du câble domestique pour recharge lente, un câble T2-T2 pour de la recharge accélérée sur courant alternatif. Ce câble permet de se brancher sur des bornes domestiques et/ou publiques. La valeur d’un câble de ce type étant d’environ 300 euros TTC, soit une économie intéressante pour les détenteurs de véhicules Kia 100% électriques.Temps de recharge selon la solution utilisée :- Véhicules hybrides rechargeables : 2h45 avec la prise renforcée.- Véhicules électriques : 7h10 pour une charge complète (de 20 à 100%), environ 2h15 pour 100 km d’autonomie, sur la borne de recharge de 7 kW.- Véhicules électriques avec option chargeur embarqué triphasé 11 kW : 4h45 pour une charge complète (de 20 à 100%), environ 1h30 pour 100 km d’autonomie, sur une borne de recharge 11 kW minimum.Des dispositifs d’aides pour le financement d’installation de solutions de recharge à destination des particuliers, comme des professionnels, existent, à commencer par le crédit d’impôt pour la Transition Energétique (CITE). Un montant forfaitaire de 300 euros (valable jusqu’au 31/12/2020) destiné au particulier est octroyé pour l’installation d’une borne électrique ou d’une prise de recharge sur le lieu de résidence principale. Plus d’informations et conditions d’éligibilité sur www.economie.gouv.fr/particuliers/creditimpot-transition-energetique-cite . Les nouvelles modalités du CITE entrant en vigueur au 1er janvier 2021 seront publiées d’ici à la fin de l’année. L’installation d’une solution de recharge étant reconnue comme des travaux d’amélioration de la performance énergétique est éligible à une TVA réduite à 5,5%.Il existe également la prime Advenir. Cette initiative vient couvrir les coûts de fourniture et d’installation de points de recharge à hauteur de 40% par point de charge pour les parkings privés et pour les flottes d’entreprises, et de 50% pour les parkings de copropriétés (cumulable avec la CITE de 300 euros pour les particuliers) et les personnes publiques. Plus d’informations et conditions d’éligibilité sur advenir.mobi . Le programme Advenir a été reconduit jusqu’en 2023 avec une enveloppe supplémentaire de 100 millions d’euros dans le cadre du projet gouvernementalNotre partenaire ZEborne-Proxiserve dispose de toutes les certifications requises à l’obtention de ces aides. Un accompagnement pour des projets plus complexes, comme l’installation de réseaux de recharge pour les parkings de copropriétés ou de flottes d’entreprises, est assuré par une équipe de professionnels dédiée. Après audit, des solutions personnalisées sont proposées afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque profil de clients.L’offre Kia est l’une des plus compétitives sur le marché des offres constructeurs, en termes de produits et de performances proposés. Avec cette nouvelle offre de solutions de recharge sur-mesure, tout client intéressé par un modèle Kia électrique rechargeable pourra, en concession, recevoir les conseils les plus complets pour envisager en toute sérénité son accession à l’électromobilité, qu’il s’agisse du véhicule, comme de sa recharge sans que de connaissances sur l’électricité ne soient nécessaires.





Pour plus d'information



Kia Motors France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Rejoindre le réseau AVEM Devenez adhérent de l'association



Découvrir les avantages adhérent AVEM



Formulaire de demande d'adhésion



Constructeurs, importateurs, distributeurs, collectivités, écoles, entreprises ou particuliers, rejoignez dès à présent le réseau d'adhérents de l'association et bénéficiez des nombreux avantages accordés à nos membres... A lire également / sur le même thème Visite à l’usine EVBox de Bordeaux (Vidéo) Découvrez dans une video les coulisses du site EVBox de Bordeaux, consacré à la recharge rapide et ultrarapide (DC), où sont conçus et assemblés les chargeurs EVBox...

LEVC lance le fourgon électrique VN5 dérivé de son taxi TX La London Electric Vehicle Company est connue outre-Manche pour avoir adapté une chaîne de traction électrique au très mythique taxi londonien. Une déclinaison...

Greenpeace appelle la Chine à se préoccuper du recyclage des batteries Si le gouvernement chinois pousse au développement des véhicules électriques, il ne se serait en revanche pas positionné sur le devenir des batteries une fois qu’elles...

Kia Motors rejoint Ionity Hyundai Motor Group et sa filiale Kia Motors ont rejoint Ionity, l’un des premiers réseaux européens de recharge à haute puissance, en tant que partenaire stratégique et...

La batterie de service des voitures électriques Bien qu’il serait possible de s’en passer, la très grande majorité des voitures électriques embarquent encore une classique batterie de service 12 V au plomb. Maintenu à...

Retrouvez nous sur Facebook