Kia électrise les Rencontres Flotauto 2020

Kia Motors France participera à la 9e édition des rencontres Flotauto qui se tiendra jeudi prochain, 6 février 2020, à la Grande Halle de Paris-La Villette. La marque y présentera son label Kia Entreprise, sa gamme Business et sa gamme électrifiée Eco Dynamics.



Flotauto 2020



Les rencontres Flotauto 2020 s’articuleront, sur une unique journée, autour de conférences et de débats animés par la rédaction de Flottes Automobiles et les spécialistes du secteur, experts et entreprises, afin de permettre aux décideurs conviés de cerner davantage les différentes composantes de l’environnement du marché des flottes. Qu’il s’agisse de la règlementation, de l’évaluation des coûts, des politiques d’achats, de la location ou du changement des comportements, tous ces thèmes abordés apporteront un éclairage précis, à l’heure où la flotte automobile fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des dirigeants d’entreprises comme des gestionnaires de flottes.



Un label Kia Entreprise fondé sur l’expertise



Kia Motors France, au travers de son label Kia Entreprise, propose des gammes automobiles et des services adaptés aux exigences spécifiques de la clientèle entreprise, qui seront présentés aux rencontres Flotauto 2020. Qu’il s’agisse de la gamme Kia Business, de la marque blanche Kia Lease ou bien des offres de financement spécialement étudiées, Kia, et son réseau de concessionnaires via leurs Business Centers, associent leur expertise et leur « Pouvoir de surprendre » à l’image des clients entreprises.



Un plébiscite des entreprises pour Eco Dynamics



La gamme Eco Dynamics de Kia, qui regroupe l’ensemble des modèles à énergies alternatives (hybride léger, hybride, hybride rechargeable et électrique), bénéficie d’un large plébiscite de la part de la clientèle des entreprises. Kia est, à ce jour, l’un des rares constructeurs à commercialiser l’intégralité des propulsions écoénergétiques disponibles sur le marché, avec :

- Hybridation légère : SUV Kia Sportage,

- Hybride : Crossover compact Kia Niro,

- Hybride Rechargeable : Crossover compact Kia Niro, Crossover Kia XCeed (printemps 2020), Berline break Kia Ceed SW (printemps 2020),

- 100 % Electrique : Crossover urbain Kia e-Soul, Crossover compact Kia e-Niro.



100% électrique



Concernant la propulsion 100% électrique dont la demande ne cesse de croître dans les entreprises, Kia est, aujourd’hui, le seul constructeur généraliste à commercialiser deux véhicules électriques offrant plus de 450 km d’autonomie, en cycle mixte, selon la nouvelle norme WLTP. A eux-seuls, les Kia e-Niro et Kia e-Soul 100% électriques ont atteint 2.244 immatriculations en 2019. Le Kia e-Niro s’est, par ailleurs, classé au 5e rang des meilleures ventes de véhicules électriques en France l’année dernière.



16%



En 2019, 16% du volume total des ventes de Kia ont été réalisés par les modèles de la gamme Eco Dynamics, soit 7.307 véhicules électrifiés, faisant de Kia l’un des constructeurs les plus vertueux du marché français et le positionnant désormais comme une marque généraliste incontournable sur les motorisations éco-efficientes, en France.



Besoins des entreprises



Kia dispose ainsi de gammes de modèles dotées des technologies les plus récentes pour répondre aux besoins de mobilité des entreprises. « La marque Kia poursuit sa croissance pérenne sur le marché français et nous avons réalisé, en 2019, un 4e record de ventes consécutif en immatriculant plus de 45.000 véhicules. Cette performance, nous la devons à nos modèles au design toujours plus séduisant et affichant des coûts d’utilisation compétitifs, mais aussi à nos technologies avant-gardistes qui nous permettent de séduire une clientèle entreprise croissante », explique Marc Hedrich, directeur général de Kia Motors France. « Nous sommes une marque jeune sur le marché des flottes mais la confiance grandissante des entreprises témoigne de la pertinence de notre offre comme véritable alternative sur ce marché et nous ouvre de belles perspectives de croissance », conclut-il.





Pour plus d'information



Kia Motors France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









