Jusqu’à 6% d’autonomie en plus grâce à un nouveau type de chauffage

La solution développée par Louisenthal et IAV n’a pas pour objectif de remplacer les actuels appareils devenus plus efficients dans les voitures électriques. Il s’agit d’un dispositif complémentaire qui permettra d’en diminuer l’usage.



Peu coûteux à produire…



Installé à Gmund am Tegernsee, en Allemagne, Louisenthal est une entreprise spécialisée dans la production de papier sécurisé. Elle travaille en particulier pour la banque centrale européenne en rendant infalsifiable les billets en circulation sur le territoire. Cherchant à diversifier son activité, la société s’est associée avec IAV pour mettre au point des feuilles très minces à glisser derrière les panneaux de porte, le ciel de toit, le tableau de bord, la console centrale, les dossiers des sièges avant et d’autres équipements encore. Faciles et peu coûteuses à produire, elles diffusent plus rapidement que les systèmes classiques une chaleur enveloppante. Et ce, en consommant jusqu’à 20% d’énergie en moins et en apportant davantage de confort a bord.



…et très efficace



A peine le contact établi, si les occupants ont mis en route le système de chauffage, les feuilles conductrices vont elles-mêmes émettre de la chaleur. Ce réseau invisible - les feuilles étant transparentes - offrirait un rayonnement optimal se traduisant par une consommation réduite jusqu’à 20%. « Nous pouvons produire les feuilles SmartMesh à l’échelle industrielle en grandes quantités », promet Daniel Lenssen, directeur du développement commercial chez Louisenthal. Le système est le plus efficace avec les températures extérieures les plus basses. Il est ainsi possible d’augmenter l’autonomie de 6% à des périodes où elle est d’ordinaire la plus touchée.









