Journée mondiale de la mobilité électrique avec ABB le 09 septembre 2020

La première Journée mondiale de la mobilité électrique, lancée par ABB et Green.TV, mettra à l’honneur l’électromobilité à l’échelle mondiale et sera organisée le 09 septembre 2020. Les conducteurs actuels et futurs de véhicules électriques, ainsi que les autorités locales de transport et les opérateurs de flottes seront encouragés à reconnaître le rôle crucial qu’ils jouent dans le passage à un transport routier durable et un avenir sans émission pour tous. Cette journée deviendra une institution annuelle et reconnaîtra le rôle essentiel que des transports routiers fiables et rapides peuvent jouer dans la lutte contre la pollution. L’infrastructure de charge, le renforcement du réseau et l’intégration de la production d’énergie renouvelable doivent jouer un rôle dans la mise en place d’un écosystème de transport véritablement durable.



Vers un nouveau modèle



Frank Muehlon, responsable de l’activité mondiale d’ABB pour les solutions d’infrastructure de la mobilité électrique, a déclaré : « C’est un moment crucial pour la transition vers un nouveau modèle de mobilité électrifiée et durable. Dans le cadre de l’engagement d’ABB Mission to Zero, nous sommes en première ligne pour rendre cette transition possible, et une journée mondiale qui reconnaît et célèbre dans le monde entier l’importance des solutions de mobilité électrique est quelque chose dont ABB se réjouit d’être le partenaire ».



Partenaire industriel idéal



Grâce à son expertise inégalée en matière d’électrification et à son leadership mondial dans le domaine des solutions de recharge pour véhicules électriques, avec plus de 14.000 chargeurs rapides DC vendus dans plus de 80 pays, ABB est le partenaire industriel idéal pour la Journée mondiale des véhicules électriques. ABB a récemment reçu le prix ’Global E-mobility Leader 2019’ pour son rôle de soutien dans l’adoption internationale de solutions de transport durables.



Transport futur décarboné pour tous



Ade Thomas, fondateur de la société de médias Green.TV, a ajouté : « Je suis ravi de travailler avec ABB et de commencer un voyage passionnant vers une institution mondiale dans le calendrier de l’e-mobilité : La Journée mondiale de la mobilité électrique sera une journée pour célébrer l’e-mobilité en tant qu’outil clé dans la conduite d’un transport futur décarboné pour tous ».



Autres partenaires



La Journée mondiale du véhicule électrique rassemblera d’autres partenaires et leaders du secteur de l’e-mobilité pour faire de cet évènement le début d’un mouvement international en faveur de la mobilité. Parmi eux, citons Mahindra Electric Mobility, qui fabrique des véhicules électriques, et Liberty Charge, qui fournit une infrastructure de charge pour véhicules électriques sur la voie publique dans les zones résidentielles du Royaume-Uni, et Volta Trucks, fabricant de camions électriques.



Un choix privilégié



Mahesh Babu, directeur général et PDG de Mahindra Electric Mobility Limited, une société dont le siège social est en Inde, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être associés à Green.TV pour le lancement de la Journée mondiale des véhicules électriques, une journée mondiale pour souligner l’importance de la mobilité durable et faire de la mobilité électrique un choix privilégié des clients dans le monde entier ».





ABB France

Nicolas Chauveau

324 rue du Chat Botté

CS 20400 Beynost

01708 Miribel cedex (Lyon)



Tel : 04 37 40 44 82

Mail :

Site :



