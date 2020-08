Izivia reprend l’exploitation du réseau de recharge MobiVE









Depuis juillet 2020, Izivia exploite le réseau de bornes de recharge MobiVE pour voitures électriques et hybrides rechargeables installé en Nouvelle-Aquitaine. Izivia a été retenu à la suite d’un appel d’offres public par le groupement d’une dizaine de syndicats départementaux d’énergie (SDE), propriétaires du réseau MobiVE.



MobiVE



Créé en 2016, ce réseau est actuellement composé de plus de 700 bornes de recharge, soit près de 2.000 points de charge réparties sur neuf départements. Izivia assure la supervision et la maintenance des bornes pour le compte de MobiVE. Sur la voie publique, l’installation de bornes de recharge est à la main de la commune. Cette dernière peut déléguer la gestion du réseau de bornes à un tiers, souvent un SDE. Via des appels d’offres publics, ils demandent l’accompagnement d’un opérateur de recharge privé pour exploiter le réseau de bornes électriques.



Un peu de changement



Que se passe-t-il lorsqu’un nouvel opérateur assure l’exploitation d’un réseau ? Dans ce contexte de marché public, l’exploitation des réseaux de bornes recharge est remise en concurrence maximum tous les 4 ans. Ainsi, après la sélection par les propriétaires du réseau, le nouvel exploitant dispose de quelques semaines pour :

- Aller sur le terrain et changer la carte SIM présente à l’intérieur de chaque borne électrique. Opération qui est nécessaire pour obtenir les données produites et communiquées par la borne de recharge : les kWh délivrés lors d’une charge, le statut disponible ou occupé de la borne ou encore sa compatibilité avec différentes cartes de recharge.

- Créer un site Internet et une application mobile pour les utilisateurs des bornes de recharge.

- Configurer la monétique et l’interopérabilité des bornes électriques dans les systèmes informatiques du nouvel opérateur, pour la facturation des recharges aux utilisateurs du réseau de bornes électriques.

- Migrer les données personnelles des abonnés du réseau de bornes de recharge de l’ancien opérateur de mobilité vers le nouveau.

- Communiquer pour accompagner les utilisateurs des bornes de recharge dans ce changement.





Pour plus d'information



IZIVIA



Immeuble Le Colisée

10 avenue de l'Arche

92419 COURBEVOIE Cedex



Tel : 0 969 322 333

Site :



Immeuble Le Colisée10 avenue de l'Arche92419 COURBEVOIE CedexTel : 0 969 322 333Site : www.izivia.com









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire