ISIOHM, des salariés fortement impliqués dans leur société et l’installation de bornes













ISIOHM souhaitait ajouter une corde à son arc. Elle propose désormais d’installer des bornes de recharge. Interview de Benjamin DURET, Directeur Régional, Responsable Marketing, Communication et Achats et Membre du Comité de Direction.



Le développement durable au cœur du métier d’ISIOHM



Mr DURET, pourriez-vous présenter ISIOHM ?



Depuis 1995, ISIOHM travaille dans le secteur de l’Énergie. Grâce à plus de 350 techniciens qualifiés et répartis sur tout le territoire français, son périmètre d’activités court de l’installation de panneaux photovoltaïques, de boitiers à économies d’énergie et de téléassistance, aux travaux sur le réseau électrique, en passant par la domotique.

Cette expérience, couplée à son engagement en matière de satisfaction client, a généré de solides partenariats entre ISIOHM et les principaux fabricants européens de bornes de recharge pour véhicules électriques.



Pour son activité de bornes de recharge pour véhicules électrique, ISIOHM fournit et installe les infrastructures et prend en charge les dossiers de prime ADVENIR pour les particuliers, professionnels et collectivités.



ISIOHM bénéficie du statut de SCOP. Détenue à 100% par ses salariés, ses engagements développement durable dépassent le cadre de l’écomobilité pour s’inscrire dans une démarche solidaire. Les investissements de l’entreprise, choisis par ses coopérateurs, montrent de fortes valeurs engagées vers la réduction de l’impact de la société sur l’environnement.



Des alliances stratégiques



Depuis combien de temps proposez-vous des solutions de recharge ?



Nous nous sommes intéressés à l’IRVE courant 2018, le temps d’obtenir les habilitations et mettre en place les bons partenariats, nos premières bornes ont été installées en 2019.

À ce jour, nous avons installé plus de 1 000 points de charge aussi bien pour des particuliers, des copropriétés, des institutions, des professionnels ou de très grosses enseignes nationales.



Pourriez-vous présenter succinctement les fabricants avec lesquels vous travaillez ?



Nous travaillons avec 3 fabricants de bornes de recharges électriques : EVBOX, WALLBOX et EOCharging.

Chacun propose des produits spécifiques, cela permet à ISIOHM de répondre au mieux à la demande du client en termes de budget, de nombre de points de charge, de connectivité ou encore d’esthétisme.



Une politique RSE forte



La mobilité faiblement carbonée et l’électro-mobilité font partie de l’ADN de la société : vous électrifiez la flotte de l’entreprise depuis plusieurs années déjà et la société a notamment investi dans une startup corse ayant vocation à fournir en électricité verte les zones géographiques trop reculées pour être alimentées par le réseau principal. Pourriez-vous en parler ?



En tant que SCOP, nos investissements se doivent d’être en accord avec les directives de nos coopérateurs, nos actionnaires. Lorsque nous nous sommes lancés dans l’écomobilité, nous l’avons fait par considération certes économiques, mais aussi écologiques.



Cette démarche de développement durable nous a conduit à voter l’électrification progressive de notre parc automobile. ISIOHM compte 50 véhicules électriques dans sa flotte. Aujourd’hui, à chaque renouvellement, nous optons pour un véhicule électrique ou hybride rechargeable.



En parallèle, nous avons investi au capital de STEPSOL. Cette startup corse a créé un système de production électrique composé de panneaux photovoltaïques, de deux citernes, d’une pompe et d’une turbine. Grâce à l’action combinée de l’énergie solaire la journée, et de la turbine (actionnée par le transvasement de l’eau d’une citerne à l’autre) la nuit, ce système fournit en électricité les villages de montagne trop isolés pour être raccordés au réseau principal.







Projets à venir



Vous participez également à la Green Expédition qui se déroulera en septembre prochain. Quelle sera la mission d’ISIOHM tout au long du parcours ?



La Green Expédition se déroulera en 2 temps.

Du départ de Toulouse jusqu’à Casablanca les participants devront trouver eux-mêmes les points de charge existants et adapter leurs itinéraires en fonction de l’autonomie de leurs véhicules.

ISIOHM interviendra dans la seconde partie jusqu’au Cap Juby en installant des bornes de recharge provisoires tous les 200 km environ. Le maillage de bornes publiques sur le territoire marocain commence à s’implanter mais pose encore des difficultés sur les zones peu habitées. Nous avons pour mission de compenser cette défaillance en installant les bornes nécessaires au bon déroulé du rallye.

Nous nous rendrons sur place pour un repérage de manière à garantir des installations optimales jusqu’aux portes du désert.



Quels sont vos projets pour 2021 ?



2021 va être chargée pour ISIOHM !



Grâce à l’expérience acquise ces deux dernières années, et aux partenariats obtenus, nous nous sentons légitimes pour continuer à développer. Outre la formation continue de nos techniciens, nous allons élargir nos actions commerciales en nous positionnant sur de nouveaux appels d’offres tout en continuant de garantir des installations de qualité.



Pour répondre au mieux à la demande existante et croissante, 2 établissements supplémentaires sont en cours de création à Bordeaux et en Bretagne. Ils viendront s’ajouter à nos 17 structures déjà existantes afin de pouvoir intervenir rapidement sur 90% du territoire.

Enfin nous comptons participer au rayonnement du secteur en augmentant nos collaborations avec les nombreux évènements visant à valoriser l’électromobilité. Nouvel adhérent à l’AVEM, ISIOHM travaille dans le domaine de l’énergie depuis plus de 25 ans. S’intéressant à la mobilité électrique,souhaitait ajouter une corde à son arc. Elle propose désormais d’installer des bornes de recharge. Interview de Benjamin DURET, Directeur Régional, Responsable Marketing, Communication et Achats et Membre du Comité de Direction.Depuis 1995, ISIOHM travaille dans le secteur de l’Énergie. Grâce àCette expérience, couplée à son engagement en matière de satisfaction client, a généré de solides partenariats entre ISIOHM et les principaux fabricants européens de bornes de recharge pour véhicules électriques.Pour son activité de, ISIOHMetISIOHM bénéficie du statut de. Détenue à 100% par ses salariés, ses engagements développement durable dépassent le cadre de l’écomobilité pour s’inscrire dans une démarche solidaire. Les investissements de l’entreprise, choisis par ses coopérateurs, montrent deNous nous sommes intéressés à l’IRVE, le temps d’obtenir les habilitations et mettre en place les bons partenariats, nosÀ ce jour, nous avonsaussi bien pour des particuliers, des copropriétés, des institutions, des professionnels ou de très grosses enseignes nationales.Nous travaillons avec 3 fabricants de bornes de recharges électriques :, cela permet à ISIOHM deen termes de budget, de nombre de points de charge, de connectivité ou encore d’esthétisme.En tant que SCOP, nos investissements se doivent d’être en accord avec les directives de nos coopérateurs, nos actionnaires.Cette démarche de développement durable nous a conduit à voterEn parallèle, nous avons investi au capital de. Cette startup corse a créé un. Grâce à l’La Green Expédition se déroulera en 2 temps.Du départ de Toulouse jusqu’à Casablanca les participants devront trouver eux-mêmes les points de charge existants et adapter leurs itinéraires en fonction de l’autonomie de leurs véhicules.ISIOHM interviendra dans la seconde partie jusqu’au Cap Juby en. Le maillage de bornes publiques sur le territoire marocain commence à s’implanter mais pose encore des difficultés sur les zones peu habitées.Nous nous rendrons sur place pour un repérage de manière à garantir des installations optimales jusqu’aux portes du désert.2021 va être chargée pour ISIOHM !Grâce à l’expérience acquise ces deux dernières années, et aux partenariats obtenus, nous nous sentons légitimes pour continuer à développer. Outre la, nous allons élargir nos actions commerciales en nous positionnant sur detout enPour répondre au mieux à la demande existante et croissante,. Ils viendront s’ajouter à nosafin de pouvoir intervenir rapidement sur 90% du territoire.Enfin nous comptons participer au rayonnement du secteur en





Pour plus d'information



ISIOHM

Benjamin DURET

4 rue Joseph Cugnot

34430 St Jean de Védas



Tel : 06 69 35 54 21

Mail :

Site :



Benjamin DURET4 rue Joseph Cugnot34430 St Jean de VédasTel : 06 69 35 54 21Mail : benjamin.duret@isiohm.fr Site : https://www.isiohm.fr









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire