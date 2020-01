Il faudra 15 fois plus de bornes de recharge en Europe d’ici 2030









Transport & Environment (T&E).



3 millions de bornes



Selon les rédacteurs du document, l’Europe comptait fin 2019 environ « 185.000 bornes de recharge » publiques, ce qui est suffisant pour le parc de véhicules électriques en circulation à ce jour. Mais avec 44 millions de VE envisagés en 2030, ce sont 3 millions de chargeurs qui seront nécessaires pour les ravitailler en énergie. Deux paliers intermédiaires sont indiqués dans la feuille de route calculée par l’organisation : fin 2020 avec 281.000 bornes pour 2,13 millions de VE, et 2025 où 1,312 million de ces IRVE seraient disponibles face à une flotte de plus de 14 millions de véhicules électriques.



France



Le document mis en ligne par T&E détaille les objectifs à tenir pour les 28 pays qui composent l’Union européenne. La France devra compter sur son territoire 53.000, 214.000 puis 467.000 chargeurs respectivement fin 2020, 2025 et 2030, pour le ravitaillement en énergie d’abord de 331.000 véhicules électriques, puis 2,07 et 6,34 millions d’unités. Notre pays restera à l’échéance le 3e d’Europe en nombre de VE en circulation, après l’Allemagne (719.000 chargeurs pour 9,96 millions de VE) et la Grande-Bretagne (503.000 chargeurs / 6,927 millions de VE).



20 milliards d’euros



Pour faire face à ce déploiement, les analystes de l’organisation estiment que l’Europe a besoin de mobiliser une enveloppe de 20 milliards d’euros en investissements privés et publics ciblés sur les 11 prochaines années, soit 1,8 milliard d’euros par an en moyenne. Aussi importants que soient ces chiffres, Transport & Environment souligne qu’ils représenteraient environ 3% des dépenses annuelles de l’UE en infrastructures routières. Lucien Mathieu, l’un des rédacteurs de cette étude, commente : « Cela signifie investir de l’argent dans la mise en place du réseau de chargeurs publics, en particulier à domicile et au travail, et non dans la construction de nouveaux gazoducs ».



Un maillage couvrant tous les territoires



En plus de mettre l’accent sur l’installation de bornes sur les parkings dépendant des bâtiments d’habitation et professionnels, T&E milite pour des implantations « dans les zones défavorisées et moins densément peuplées pour garantir que tout le monde profite des véhicules zéro émission ». Selon Lucien Mathieu, « le passage aux véhicules électriques créera une opportunité de marché de plusieurs milliards d’euros pour l’industrie européenne dans les travaux de réseau, de fabrication, d’installation et de maintenance de la recharge publique. L’UE doit faire tout ce qu’elle peut pour lutter contre l’urgence climatique tout en soutenant l’emploi en Europe ». C’est le message principal qui ressort d’une l’étude publiée il y a quelques jours par(T&E).Selon les rédacteurs du document, l’comptait fin 2019 environpubliques, ce qui est suffisant pour le parc deen circulation à ce jour. Mais avec 44 millions de VE envisagés en 2030, ce sont 3 millions de chargeurs qui seront nécessaires pour les ravitailler en énergie. Deux paliers intermédiaires sont indiqués dans la feuille de route calculée par l’organisation : fin 2020 avec 281.000pour 2,13 millions de VE, et 2025 où 1,312 million de ces IRVE seraient disponibles face à une flotte de plus de 14 millions deLe document mis en ligne par T&E détaille les objectifs à tenir pour les 28 pays qui composent l’Union européenne. La France devra compter sur son territoire 53.000, 214.000 puis 467.000 chargeurs respectivement fin 2020, 2025 et 2030, pour le ravitaillement en énergie d’abord de 331.000, puis 2,07 et 6,34 millions d’unités. Notre pays restera à l’échéance le 3e d’en nombre de VE en circulation, après l’Allemagne (719.000 chargeurs pour 9,96 millions de VE) et la Grande-Bretagne (503.000 chargeurs / 6,927 millions de VE).Pour faire face à ce déploiement, les analystes de l’organisation estiment que l’a besoin de mobiliser une enveloppe de 20 milliards d’euros en investissements privés et publics ciblés sur les 11 prochaines années, soit 1,8 milliard d’euros par an en moyenne. Aussi importants que soient ces chiffres,souligne qu’ils représenteraient environ 3% des dépenses annuelles de l’UE en infrastructures routières. Lucien Mathieu, l’un des rédacteurs de cette étude, commente :En plus de mettre l’accent sur l’installation desur les parkings dépendant des bâtiments d’habitation et professionnels, T&E milite pour des implantations. Selon Lucien Mathieu,









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire