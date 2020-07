Hyva Benelux a livré sa première grue à rouleaux électrique









Ce matériel sera exploité dans la région d’Amsterdam, à proximité de l’aéroport de Schiphol où des règles environnementales strictes doivent être respectées.



En silence



D’habitude animées par le moteur diesel du camion qui les supporte, les grues de ce type sont bruyantes. Le modèle e-Power 16R Hyva Kennis pourra être exploité tôt le matin ou tard le soir tout en respectant les contraintes en vigueur. Des contraintes qui vont actuellement dans le sens d’un durcissement, notamment dans les zones urbaines denses. Le bénéfice environnemental de cette grue électrique revient en premier lieu aux grutiers eux-mêmes.



Flexibilité



Pour Combex Bouwlogistiek qui reçoit cette première grue électrique développée par Hyva Benelux, il s’agit non seulement de satisfaire aux exigences environnementales mais aussi de gagner en flexibilité d’utilisation et en productivité. La motorisation électrique apporte un gain de réactivité et de puissance au système de levage. L’architecture de la e-Power 16R Hyva Kennis est composée d’un moteur électrique couplé à une batterie dont le système de commande électronique intelligent optimise l’alimentation en énergie et permet la recharge pendant que le camion roule. Pas besoin d’immobiliser l’ensemble devant une borne ou une prise de courant.









Des petites précisions, quand ce type de grue est installée sur

1- une remorque de semi, elle possède son moteur auxiliaire qui entraîne la pompe hydraulique qui permet les mouvements de la grue,

2- un porteur, sa pompe hydraulique est entraînée par une prise de force installée sur la transmission du camion (même système pour les aspirateurs, les nacelles, etc.).

Les grues Kennis sont conçues pour les semi-remorques (cas 1). Elles sont posées sur le plateau et peuvent être déplacées longitudinalement. Dans le cas de la version électrique le moteur auxiliaire est remplacé par un moteur électrique et une batterie (conteneur blanc sur la photo), sans réduire la charge utile de la remorque. A priori la batterie peut-être rechargée en 14 kW en 1h30.

Par contre pour la livraison des matériaux (ou l’évacuation des déchets) par exemple pour les rénovations thermiques performantes qu’il va être nécessaire de massifier, on est plutôt sur des porteurs et j’ai bien peur que la version électrique réduise la charge utile, c’est pour cela que pour l’instant on n’en voit pas.



