Gros contrat conclut entre BMW et Northvolt pour un approvisionnement de cellules de batteries













La feuille de route qui prévoit un développement important chez BMW des voitures électriques et hybrides rechargeables impose au constructeur allemand de s’assurer la disponibilité de cellules de batteries. D’où la signature d’un contrat d’approvisionnement à long terme avec Northvolt, doté d’une enveloppe de 2 milliards d’euros.



A partir de 2024



Les cellules seront produites dès 2024 en Europe, dans la gigafactory Northvolt actuellement en construction à Skellefteå, dans le nord de la Suède. BMW a été séduit par l’alimentation électrique du site qui sera intégralement d’origine renouvelable (éolien et hydraulique). « Pour contribuer efficacement à la protection du climat, nous visons à améliorer l’équilibre environnemental global de nos produits - des ressources au recyclage. Cela s’applique en particulier à la production énergivore de batteries haute tension pour véhicules électriques. C’est pourquoi nous avons maintenant un accord contractuel avec nos fabricants de cellules selon lequel ils n’utiliseront que de l’énergie verte pour produire nos cellules de batterie de cinquième génération », justifie Oliver Zipse, président du conseil d’administration de BMW AG.



Partenaire depuis 2018



BMW et Northvolt sont partenaires depuis 2018. L’entreprise créée en 2016 s’évertue à utiliser pour ces cellules du cobalt et du lithium extraits de mines qui répondent aux normes de durabilité élevées des deux sociétés. BMW en attend de même des 2 autres fournisseurs de cellules avec lesquels il travaille : CATL et Samsung SDI.









