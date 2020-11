Greenpeace appelle la Chine à se préoccuper du recyclage des batteries













véhicules électriques, il ne se serait en revanche pas positionné sur le devenir des batteries une fois qu’elles ne sont plus exploitables pour la mobilité. Selon Greenpeace, la seconde vie de ces accumulateurs serait capable en 2030 de répondre aux besoins de stockage mondiaux d’énergie. Un marché qui pèserait lourd, de l’ordre de 15 milliards de dollars US, soit plus de 12,5 milliards d’euros. Seconde vie et recyclage des batteries de traction apparaissent incontournables pour réaliser à échéance 2060 l’engagement de Xi Jinping en matière de neutralité carbone. L’impact en suspend se chiffre en milliards de tonne de CO2.



Faire face à la croissance de la demande en matériaux



Pour l'ONG Greenpeace, il s'agit aussi et surtout de ne pas épuiser et gaspiller les ressources - notamment le lithium et le cobalt - alors que la production de véhicules électriques explose en Chine. La branche Asie de l'Est de Greenpeace évalue à 12,85 millions de tonnes les batteries lithium-ion qui seront démontées des voitures électriques entre 2021 et 2030. Dans le même temps, il faudrait trouver 10,35 millions de tonnes de lithium, cobalt, nickel et manganèse pour fabriquer de nouvelles batteries. L'organisme souligne que 30% des réserves prouvées en cobalt seraient alors mobilisées à cette activité fin 2030. A cette échéance, la consommation mondiale en lithium pour produire des cellules serait 30 fois plus élevée qu'en 2018.









Commentaires

Etrange puisque dans l’article A Contresens, il n’y avait aucun problème ou presque......de l’eau pour nettoyer et hop!!!

Dommage, car la Chine est le premier producteur de batteries et l’une ceux qui produit aussi énormément de VE pour ce vaste pays.

Je suis sur que les pro VE vont se déchainer, mais ils devraient admettre que tout n’est pas idyllique dans les VE, les batteries, les bornes de charge, les abonnements pour ces bornes, les bornes qui ne fonctionnent pas et même sont dangereuses pour certaines, le recyclage de ces batteries pas plus préparé que le déploiement des bornes, le freinage d’un véhicule plus lourd que le mêm en thermique, l’usure des pneus, etc.....

Il n’y a pas UNE solution pour la mobilité mais plusieurs comme dans tous les domaines, mais notre société moderne basée sur toujours plus de croissance aime bien le choix UNIQUE,..... c’est plus simple, même si c’est au détriment de NOTRE PLANÈTE!!!



